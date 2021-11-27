Германия

Вашему вниманию результаты пяти завершившихся поединков 13-го тура чемпионата Германии.

Завершились пять поединков 13-го тура немецкой Бундеслиги. Так, дортмундской Боруссии удалось в гостях обыграть Вольфсбург, Кельн на своем поле одолел менхенгладбахскую Боруссию, Гройтер Фюрт и Хоффенхайм забили на двоих аж девять мячей, Аугсбург избежал поражения от Герты в самой концовке, а Фрайбург уступил Бохуму.

Вольфсбург — Боруссия Дортмунд 1:3

Голы: Вегорст, 2 — Джан, 35 (пен.), Мален, 55, Холланд, 80

Вольфсбург: Перван, Гилавоги, Брукс, Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 61), Баку (Мбабу, 75), Арнольд, Вранкс, Вегорст, Лукебакио, Нмеча (Вальдшмидт, 61).

Боруссия Дортмунд: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Шульц (Загаду, 85), Джан (Витцель, 85), Брандт, Дауд, Вольф (Кнауфф, 62), Ройс, Мален (Холланд, 73).

Кельн — Боруссия Менхенгладбах 4:1

Голы: Любичич, 55, Ут, 77, Дуда, 78, Андерссон, 90+1 - Хофманн, 74

Кельн: Швэбе, Шмитц, Чихос, Килиан, Хектор (Шиндлер, 51), Кайнц (Ут, 70), Дуда, Схири (Тильманн, 82), Озджан, Любичич (Шауб, 82), Модест (Андерссон, 70).

Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Скалли (Нетц, 81), Штиндль (Тюрам, 66), Хофманн, Закария, Коне (Нойхаус, 66), Херрманн (Лайнер, 81), Плеа.

Гройтер Фюрт — Хоффенхайм 3:6

Голы: Левелинг, 22, Тилльманн, 46, Хргота,67 — Бебу, 32, 62, 80, Рюттер, 40, 57, Майерхефер, 66 (АГ).

Гройтер Фюрт: Функ, Аста (Барри, 70), Сарпей, Бауэр, Майерхефер, Кристиансен, Тилльманн (Дудзяк, 79), Левелинг, Нильсен (Грисбек, 87), Хргота, Абиама (Иттен, 70).

Хоффенхайм: Пентке, Акпогума (Крамарич, 57), Фогт, Пош, Раум, Гриллич, Гайгер, Самассеку (Штиллер, 57), Даббур (Ричардс, 63), Бебу (Нордтвейт, 83), Рюттер (Адамян, 83).

Герта — Аугсбург 1:1

Голы: Рихтер, 40 — Грегорич, 90+7

Герта: Шволов, Пекарик, Платтенхардт, Штарк, Торунарига, Миттельштедт (Ястшембски, 73), Сердар, Аскасибар, Эккеленкамп (Йоветич, 67), Бельфодиль (Зельке, 73), Рихтер (Зефейк, 79).

Аугсбург: Гикевич, Гумны, Винтер, Яго, Педерсен (Йенсен, 67), Варгас (Кордова, 68), Дорш, Майер (Нидерлехнер, 78), Калиджури (Фрамбергер, 84), Хан, Зекири (Грегорич, 78).

Бохум — Фрайбург 2:1

Голы: Польтер, 54, 82 — Линхарт, 51

Бохум: Риманн, Стафилидис, Ламбропулос, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Ляйтш, 85), Левен, Польтер (Ганвула, 74), Асано (Антви-Аджей, 85), Хольтманн (Пантович, 65).

Фрайбург: Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 65), Чжон Ву Ен (Демирович, 65), Шаде (Шаллаи, 75), Хелер.