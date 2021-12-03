Германия

Не стало легенды сборной ФРГ.

Бывший полузащитник сборной ФРГ, Кайзерслаутерна и Рохлинга Хорст Эккель скончался в возрасте 89 лет.

Эккель был частью сборной на чемпионате мира-1954 года, когда сборная завоевала кубок чемпионата мира. Тогда в финале сборная ФРГ обыграла сборной Венгрии со счетом 3:2.

Отметим также, что Эккель являлся последним живым футболистом, победившим на том турнире.

Ruhe in Frieden, Horst Eckel. Der DFB trauert um einen wunderbaren Menschen und Weltmeister von 1954.

Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen.https://t.co/RL4PSfvCYI



📸 Imago, Carsten Kobow/Dt. Fußballmuseum pic.twitter.com/H6hhvNu8tv — Die Mannschaft (@DFB_Team) December 3, 2021

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