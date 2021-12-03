Бывший полузащитник сборной ФРГ, Кайзерслаутерна и Рохлинга Хорст Эккель скончался в возрасте 89 лет.

Эккель был частью сборной  на чемпионате мира-1954 года, когда сборная завоевала кубок чемпионата мира. Тогда в финале сборная ФРГ обыграла сборной Венгрии со счетом 3:2.

Отметим также, что Эккель являлся последним живым футболистом, победившим на том турнире.

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