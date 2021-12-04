Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
Унион — РБ Лейпциг, Getty Images
04 декабря 2021, 06:45
РБ Лейпциг в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги продолжил свое бесславное падение в турнирной таблице под руководством Джесси Марша, уступив в выездном поединке Унион Берлин. "Красные быки" сумели ответить соперникам на быстрый пропущенный мяч, однако данное действие оказалось в итоге единственным с их стороны за всю игру.
Обзор матча:
Унион — РБ Лейпциг 2:1
Голы: Авоньи, 6, Баумгартль, 57 — Нкунку, 13
Унион: Люте — Фридрих, Кнохе, Баумгартль — Рюэрсон, Крузе (Харагути, 72), Хедира, Премель, Гиссельманн — Беккер (Фогльзаммер, 80), Авоньи (Беренс, 80).
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Клостерманн (Симакан, 70), Гвардиол — Хенрихс (Форсберг, 64), Лаймер (Кампль, 70), Адамс, Анхелиньо — Нкунку, Собослаи (Бробби, 78) — Андре Силва.
Предупреждения: Хедира — Собослаи.