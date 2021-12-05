Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В четырнадцатом туре немецкой Бундеслиги Бохум в гостевом поединке сумел за один тайм отправить в ворота Аугсбурга сразу три мяча, однако после перерыва слишком расслабился, позволив оппонентам в концовке поединка вплотную приблизиться к ничейному результату. Однако, одни из аутсайдеров национального первенства так и не зацепились за очки в итоге.

Обзор матча:

Аугсбург — Бохум 2:3

Голы: Грегорич, 57, Калиджури, 86 (пен.) — Польтер, 23, 45+2, Хольтманн, 40

Аугсбург: Гикевич — Яго, Винтер, Гумны, Фрамбергер (Йенсен, 31) — Варгас (Нидерлехнер, 80), Дорш, Майер (Моравек, 46), Калиджури — Хан (Кордова, 80), Зекири (Грегорич, 41)

Бохум: Эссер — Данило Соарес, Ламбропулос, Машович, Стафилидис — Реджбечай, Лосилла, Левен (Теше, 79) — Асано (Пантович, 61), Польтер (Ганвула, 80), Хольтманн (Антви-Анджей, 79)

Предупреждения: Реджбечай, Данило Соарсес.