Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В поединке 14-го тура немецкой Бундеслиги Майнц на своем поле начал игру с двух быстрых мячей в ворота Вольфсбурга, которые шокировали прямого конкурента "карнавальников" в турнирной таблице настолько, что они так и не сумели прийти в себя до финального свистка, пропустив еще и третий мяч.

Обзор матча:

Майнц — Вольфсбург 3:0

Голы: Буркардт, 2, Штах, 4, Лакруа, 90 (автогол)

Майнц: Центнер — Ниакате, Хак (Немет, 86), Белль — Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Боэтиюс, 83), Штах, Баррейро, Видмер — Буркардт (Игнвартсен, 76), Онисиво (Салаи, 83)

Вольфсбург: Перван — Брукс (Борнаув, 46), Лакруа, Гилавоги — Пауло Отавио, Вранкс (Филипп, 81), Арнольд (Герхардт, 46), Баку (Мбабу, 46) — Нмеча, Вегорст, Лукебакио (Вальдшмидт, 57).

Предупреждения: Мбабу, Баррейро.