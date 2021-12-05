Германия

Команды не смогли выявить победителя в поединке чемпионата Германии.

Герта в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Германии отправилась в гости к Штутгарту и сыграла вничью со счетом 2:2.

"Швабы" получили преимущество в счете благодаря голам Мармоша и Форстера в дебюте матча, но уже под занавес тайма Йоветич отквитал один мяч, а во втором тайме восстановил паритет.

Штутгарт — Герта 2:2

Голы: Мармош, 15, Форстер, 19 — Йоветич, 40, 76

Штутгарт: Мюллер — Антон, Мавропанос, Ито, Соса — Массимо (Тибиди, 46), Эндо, Мангаля (Каразор, 75), Форстер — Аль-Гаддиуи (Мвумпа, 64), Мармош.

Герта: Шволов — Пекарик, Боята, Торунарига (Боатенг, 72), Платтенхардт — Дарида, Аскасибар, Рихтер (Штарк, 72) — Йоветич, Бельфодиль (Пионтек, 85), Маолида (Эккеленкамп, 63).

Предупреждения: Боатенг