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Боруссия М - Фрайбург, getty images
05 декабря 2021, 23:26
В рамках четырнадцатого тура немецкой Бундеслиги Фрайбург в гостевом матче уничтожил Боруссию М со счетом 6:0.
Подопечные Кристиана Штрайха отправили в ворота соперника все мячи еще в первой половине игры.
Обзор матча:
Боруссия М — Фрайбург 0:6
Голы: Эггештайн, 2, Шаде, 5, Лингарт, 12, Хофлер, 19, Гелер, 25, Шлоттербек, 37
Боруссия М: Зоммер, Лайнер (Херрманн, 30), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Скалли, Хофманн, Закария, Коне, Плеа (Эмболо, 29), Тюрам (Штиндль, 71).
Фрайбург: Флеккен, Кюблер, Линхарт (Гульде, 82), Шлоттербек (Шлоттербек, 82), Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 74), Шаде (Шаллаи, 61), Хелер, Демирович (Чжон Ву Ен, 74).
Предупреждения: Бенсебайни, Коне, Демирович.