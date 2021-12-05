Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках 14 тура немецкой Бундеслиги Фрайбург в гостевом матче уничтожил Боруссию М со счетом 6:0.

Еще в первом тайме гости забили шесть безответных голов. Все голы были забиты разными футболистами. Счет открыл Эггештайн, а после отличились Шаде, Лингарт, Хофлер, Гелер и Шлоттербек.

Все что Боруссия М во втором тайме смогла сделать — это не пропустить больше и постараться забить. Первую миссию они выполнили, а вот со второй не сложилось. Матч так и завершился со счетом 6:0.

Боруссия М — Фрайбург 0:6

Голы: Эггештайн, 2, Шаде, 5, Лингарт, 12, Хофлер, 19, Гелер, 25, Шлоттербек, 37

Боруссия М: Зоммер, Лайнер (Херрманн, 30), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Скалли, Хофманн, Закария, Коне, Плеа (Эмболо, 29), Тюрам (Штиндль, 71).

Фрайбург: Флеккен, Кюблер, Линхарт (Гульде, 82), Шлоттербек (Шлоттербек, 82), Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 74), Шаде (Шаллаи, 61), Хелер, Демирович (Чжон Ву Ен, 74).

Предупреждения: Бенсебайни, Коне, Демирович.