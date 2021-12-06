Германия

Футболист нарушил закон и понесет наказание.

Совсем недавно немецкие правоохранительные органы расследовали дела нелегального въезда в Германию форварда Штутгарта Силаса Вамангиткуи. Как оказалось, футболист занизил свой возраст и сменил имя при переезде в страну. Однако, как рассказывал Катомпа Мвумпа (прим. — его настоящее имя), во всех делах был замешан его агент.

Теперь издание BILD рассказывает про новую историю, в которой замешан другой футболист — Бакери Джатта. Гамбийский вингер успешно выступает за Гамбург и является одним из лидеров команды из Второй Бундеслиги.

Еще в 2015 году Джатта пересек границу Германии без паспорта и вида на жительство. Правоохранительным органам он сообщил, что ему 17 лет и он имеет право попасть в категорию детей «не сопровождаемых взрослыми в Германии», благодаря чему и остался в стране.

Такие правила, по словам прокурора Гамбурга, который выдвинул игроку обвинения, исключают возможность депортации. Но ранее Джатта выступал в других африканских клуба под своим настоящим именем Бакари Даффе, а настоящая дата его рождения – 6 ноября 1995 года.

Гамбург эту информацию никак не прокомментировал. Если написанное изданием BILD окажется правдой, и эту информацию подтвердят на законодательном уровне, то дело может дойти и до тюремного заключения.

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