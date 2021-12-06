Германия

Представляем вашему вниманию подборку лучших мячей из первенства Германии.

В Бундеслиге в минувший уикенд прошли матчи четырнадцатого тура, который подарил много результативных поединков и красивых голов. В целом за уик-энд было забито 45 мячей.

Официальный канал Бундеслиги на YouTube представляет подборку лучших голов, забитых в минувшем туре.

В этот список попали нападающий Баварии Роберт Левандовски и его результативный удар в ворота дортмундской Боруссии, шикарный удар форварда Герты Стевана Йоветича, дальний выстрел Денниса Гайгера из Хоффенхайма в ворота Айнтрахта, гол Эрлинга Холанда и расстрел ворот от нападающего Айнтрахта Гонсало Пасиенсии.

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