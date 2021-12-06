Скандальный Дер Классикер, шокирующее унижение Гладбаха и другие: итоги 14-го тура Бундеслиги

Германия

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Германии-2021/22.

В очередном обзоре разберем первый акт главной футбольной битвы сезоны в Германии между дортмундской Боруссией и Баварией, несколько интересных разборок вверху таблицы, и многое другое.

В отчетном туре под №14 команды 41 раз поражали ворота соперников! Последний раз такое случилось в 10 туре сезона-1987/88.

"Быкам" подпилили рожки в последних матчах

Честно признаться, давненько нам не доводилось видеть столь беспомощного Лейпцига. Если в игре предыдущего тура "быки" создали пусть минимум, но хоть какие-то контршансы, вкупе с не забитым пенальти, то вот на Альте Форстерай они выглядели максимально беспомощно и с опущенными руками. Не ясно, что послужило причиной, уж навряд ли близящийся матч за выход в плей-офф Лиги Европы против Манчестер Сити.

Люте – Райерсон, Фридрих, Кнохе, Баумгартль, Гиссельман – Бекер (Фогльзаммер, 80), Р. Хедира, Прёмель – Авонийи (Беренс, 80), Крузе (Харагучи, 72)

Гулачи – Мукиеле, Клостерманн (Симакан, 70), Гвардиол – Хенрикс (Форсберг, 64), Лаймер (Кампль, 70), Т. Адамс, Анхелиньо – Нкунку, А. Силва, Собослаи (Бробби, 78)

Первая половина встречи получилась равной – обе команды обменялись голами, а кроме них особой остротой не баловали. Оба мяча Униона пришли после стандартов, что весьма удивительно, так "железные" не входят в число лидеров по этому показателю в Бундеслиге.

Оба раза героем этих эпизодов становился защитник команды Урса Фишера Тимо Баумгартль. Сначала он выполнил скидку на очередной гол Тайво Авонийи в сезоне (тот оттеснил Гвардиола на ближней штанги), а во втором тайме после розыгрыша углового и плотного удара Макса Крузе мяч от ноги Конрада Лаймера отлетел к немцу, расстрелявшего незащищенные ворота.

Лейпциг сумел ответить лишь несколько шальным дальним ударом Кристофера Нкунку. Француз конечно молодец, но если бы не ужасная ошибка кипера хозяев Люте, то не видать ему шестого гола в этой БЛ, как своих ушей (см. голы тура)!

Этот шанс и полумомент появившегося вместо Доминика Собослаи Брайан Бробби были чуть ли не единственными реальными ситуациями, в которых "бычки" могли отличиться забитыми мячами.

Вторые 45 минут – это театр одного актера в чистом виде. Унион выиграл минимально, но он и запорол как минимум 4 (!) перспективных контратаки, где лишь не самый высокий класс финишеров или другие факторы не позволили им забить!

Может РБ так подкосило отсутствие из-за коронавируса Джесси Марша, которого подменяет его ассистент Аким Байерлорцер?

Update. Уже после написания этих строк немецкие СМИ сообщили, что американский специалист уволен из Лейпцига. Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон. Выглядит все это странновато. Ред Булл традиционно отмечается системным подходом и дает достаточно времени и ресурсов для постройки долгосрочных проектов в своих детищах, однако здесь рубанули с плеча так быстро. Саксонцы ведь не потеряли шансы на попадание в зону ЛЧ на будущий сезон, а не выход в плей-офф в главном еврокубке, так там в соперниках были Манчестер Сити Пепа и демонически сильный ПСЖ с Месси и компанией. Не чета прошлогоднему проблемному МЮ. Временным исполняющим обязанности назначен помощник Марша Байерлорцер, а там как карта ляжет.

DER KLASSIKER

Очередное немецкое "классико" вызвало очередной судейский скандал. Таковых в последнее время стало как-то чрезмерно много, не находите? Футбол в такие моменты отходит на второй план, но давайте обо всем по порядку.

Кобель – Мёнье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Шульц, 82) – Джан, Брандт (Вольф, 69), Дауд (Мален, 60), Беллингхэм – Холанд (Тиггес, 82), Ройс

Тренер: Марко Розе

Нойер – Павар, Упамекано, Л. Эрнандес (Зюле, 74), Дэвис – Горецка (Мусиала, 65), Толиссо – Коман (Куасси, 88), Мюллер, Сане (Гнабри, 65) – Левандовски

Тренер: Юлиан Нагельсманн

Уже перед матчем начала накаляться обстановка. BILD и вовсе вывалил на суд общественности несуразный текст с оценками потенциального состава Боруссии на матч. Все бы ничего, но издание оценивало ни уровень игроков, а степень чистоты их…штанов перед встречей с Баварией. Да-да, в буквальном смысле этого слова. Загляните сами, настоящее позорище.

К очной дуэли оба соперника подходили на расстоянии вытянутой руки. Дортмунд в кои-то веки смог рассчитывать на большинство своих лидеров перед важнейшей игрой первой половины сезона, хотя некоторые из них до последнего оставались под вопросом. Не исключено, что слухи о потенциальном отсутствии Мануэля Аканджи и Джуда Беллингема распространялись Боруссией специально, дабы слегка огорошить Юлиана Нагельсманна и его команду. Что ж, план практически сработал.

У BVB появился максимально сильный состав из возможного, даже можно заявить, что это были чуть ли не стартовые 11 мечты этого сезона. Изначально не было ясно бросят ли едва восстановившегося Эрлинга Холанда в бой с первых минут, либо придержат до второго тайма, но Марко Розе принял разумное решение, выбрав первый вариант. А кто бы в его ситуации поступил иначе?

Игра "шмелей" понравилась. Они блестяще начали (Юлиан Брандт качнул Дэвиса, расстреляв ворота), а далее более-менее успешно справлялись с высоким прессингом соперника. Да, были отрезки, когда казалось, что Боруссия начинает слегка плыть под этим давлением, но выход из-под него выглядел куда интереснее, чем панические попытки выбить мяч в том же августовском суперкубке.

Тем не менее, мы же ведем речь о Боруссии:) Она и привозы на ровном месте – это почти синонимы. На сей раз антигероем встречи стал не Эмре Джан, Нико Шульц или кто-то еще, от кого фанаты рурцев традиционно ждут подобных фэйлов, а чуть ли не главный оплот спокойствия – Матс Хуммельс. Центрбек в попытке выбить мяч засадил его в Томаса Мюллера, затем проиграл позицию товарищу по сборной, и на десерт не помешал Левандовски подхватить сферу на отскоке и отправить ее в ближний угол. Роберт, к слову, растворился на поле. Если не брать во внимание сей гол и второй мяч с пенальти, то выступление поляка было далеко не таким ярким, как обычно. Вот что фиаско на Золотом мяче делает. Или это он копит ману на Барселону?

Вскоре вновь начудил Хуммельс. Сначала он обрезался и позволил Сане ускакать в контратаку по зоне правого инсайда (блестящий сэйв Грегора Кобеля!), затем баварцы в очередной раз накрыли соперника при билд-апе, а Джан в попытке вывести игровой снаряд из штрафной подарил его оппоненту, но в третий раз "роттен" уже не простили такие вольности.

Снова глупейший гол! Рафа Геррейру вместо того, чтобы просто вынести мяч под прессингом решил разыгрывать его через центр, где тот отскочил от Матса к Кингсли Коману, мощно и сильно расстрелявшего сетку под перекладиной.

Второй тайм вновь начался с гола хозяев. Фантастический Джуд Беллингем, лучший игрок матча в составе Боруссии, получил круглого на отскоке, но решил не наносить удар, а вместо этого выполнил театральную паузу, затем сделав блестящий пас под не менее роскошный (см. голы тура) обводящий удар Эрлинга Холанда.

Игра была максимально равной и казалось, что уж как минимум ничью Дортмунд удержит, а то и забьет еще, но тут в дело снова вступил Хуммельс, сыгравший локтем в своей штрафной. Феликс Цвайер побежал к монитору, свисток, "точка", Кобель дотягивается до мяча кончиками пальцев после удара Левандовски, но ничего поделать не может. Из важного стоит еще отметить, что, а) Юлиан Брандт жестко столкнулся головами с Упамекано, покинув поле на носилках; б) как ни старались помощники унести Марко Розе (см. прикол тура) подальше от споров с арбитром, он в итоге отправился досматривать матч на трибуну; в) арбитр накинул целых 10 (!) добавленных ко второму тайму минут. Давненько такого не доводилось видеть. Ну, и кульминация работы Боруссии на трансферном рынке в последние окна. Когда Нагельсманн бросает для усиления атаки Гнабри и Мусиалу, Розе приходится выпускать Шульца и Тиггеса (а периодически Рейниера с Моукоко). Актуальная шутка: даже стая голубей во вчерашнем матче закрывала левый фланг дортмундцев лучше Нико.

На этом игровой разбор завершен.

Переходим к судейству.

Феликс Цвайер далеко не самый любимый арбитр для дортмундской Боруссии. Именно он наварил каши в проигранном "шмелями" Рурском дерби против Шальке в мае 2019-го года (2:4), когда в решающем отрезке встречи решил показать красные карточки Марко Ройсу и Мариусу Вольфу, похоронив надежды команды на серебряную салатницу. В среде фанатов рурцев его имя стало нарицательным. В отчетной игре он вновь вляпался в неприятную историю.

Смотрите, в первом тайме он не назначил одиннадцатиметровый в пользу Дортмунда (даже не посмотрел ВАР), когда Эрнандес угодил в ногу Ройсу, но во втором отправился к монитору смотреть игру Хуммельса рукой. Марко Ройс после игры рассказал, что поговорил с Цвайером по поводу двух моментов (о фоле на нем и руке Хуммельса). Рефери ответил, что обе ситуации были "50:50". О'кей, но ведь оба решения были приняты в пользу Баварии.

Негодовали и Холанд с Беллингемом. Джуд так и вовсе сгоряча выдал настоящую гневную тираду: "Чего вы ожидаете, когда на главный матч Германии назначают судью, который брал взятки?"

Разговоры разговорами, но сам Феликс Цвайер дал следующую оценку эпизодам:

"Сразу заметил, что было касание. Поговорил с Кельном по поводу игры рукой, Кельн ответил: локоть выставлен." – это о игре рукой Хуммельса.



"Для меня это контакт плечо в плечо, мощное единоборство. Хорошо видел ситуацию, поэтому не пересматривал." – это момент с Ройсом и Эрнандесом.

Это по мнению Цвайера игра плечо в плечо. Словом, выкрутиться не удалось.

Понимаете, пенальти в ворота Боруссии выглядит легитимно, однако отсутствие последовательности заставляет злостно вскинуть брови и в очередной раз вместо футбола уделять внимание странному судейству. И это печально, ведь отчетный Дер Классикер получился и правда крутым и интересным.

Бавария вновь оторвалась от Дортмунда на четыре очка, но все самое интересное еще впереди. Юлиан Нагельсманн добыл третью победу над "шмелями" в своей тренерской карьере.

Главные факты Дер Классикера:

- Роберт Левандовски продолжил свое черное дело в матчах против бывшего клуба. Поляк забивает как минимум дважды уже в восьмом поединке против Дортмунда.

- Кроме того, форвард забил 26 мячей в 27 играх против Боруссии, а также с 27-ую голами во всех турнирах является лучшим бомбардиром в истории этого противостояния.

- Томас Мюллер провел свой 397-ой матч за Баварию в Бундеслиге, опередив Франца Беккенбауэра (396).

- Джуд Беллингем впервые в карьере отдал два ассиста в матче Бундеслиги.

- Бавария выиграла все семь Классикеров, в которых принимал участие Кингсли Коман.

- Эрлинг Холанд забил свой шестой мяч в ворота Баварии во всех турнирах.

- Бавария проиграла лишь две из последних 11 встреч против Дортмунда.

Сенсация в Менхенгладбахе

Фрайбург проиграл три поединка кряду в Бундеслиге перед выездом на Боруссия-Парк, поэтому "жеребцы" были легким фаворитом домашней встречи. Тем не менее, подопечные Кристиана Штрайха провели невероятнейший первый тайм, который наверняка войдет в историю элитного дивизиона чемпионата Германии.

Зоммер – Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Лайнер (Херрманн, 29), Закария, Коне, Скалли – Хофманн – Тюрам (Штиндль, 71), Плеа (Эмболо, 29)



Флеккен – Кюблер, Линхарт (Гульде, 82), Н. Шлоттербек (К. Шлоттербек, 82), Гюнтер – Шаде (Шаллаи, 61), Эггештайн (Хаберер, 74), Хефлер, Грифо – Демирович (Чон У Ён, 74), Холер

Гости из Шварцвальда решили не отставать от Майнца, забив дважды на первых минутах встречи. Правда, "карнавальщики" отличились дважды за 4 минуты, а банда Штрайха – за пять.

Фрайбург – лидер по голам со стандартных положений в этом розыгрыше Бундеслиги, причем с довольно солидным отрывом. Стандарты являются тем самым козырем, который у команды максимально прокачен и за счет которого она и располагается так высоко в таблице на данный момент.

Любопытно и то, что как минимум в четырех из шести голов поучаствовал (см. игроки тура) итальянец Винченцо Грифо – признанный мастер в этом компоненте! Интересно, тренерский штаб "жеребцов" вообще анализировал игру соперника перед матчем, его слабые и сильные стороны?! Если да – то Адди Хюттеру стоит самому подать в отставку, неизбежно подбирающуюся к нему с каждой неудачной встречей, если нет – то принципиально сути это не меняет.

Порой гости столь издевательски легко (Хофлер, Шлоттербек) расстреливали ворота хозяев, что несчастному Яну Зоммеру оставалось лишь вскидывать руки и в бессилии орать на товарищей по команде. Впрочем, пересмотрите обзор и убедитесь в этом сами.

Второй тайм превратился в кислую до оскомины на зубах формальность. Боруссия была чудовищно беспомощна рядом с воротами Флеккена и компании, которые не сильно и настаивали на том, чтобы развить преимущество. Может и зря. Не помог БМ даже выход столба Эмболо и Херрманна в конце первого тайма со сменой расстановки с 3-4-3 на 4-4-2. Короче говоря, полнейшая капитуляция.

После каждого гола Фрайбурга камера ловила Адди Хюттера и спортивного директора Макса Эберля, которые были чернее тучи. Не исключено, что вслед за Джесси Маршом (см. обзор матча Лейпцига) полетит и голова экс-коуча франкфуртского Айнтрахта. Очень жаль.

Коротко об остальных:

- Арминия и Кельн победителя не выявили (1:1). На 17 минуте счет ударом в нижний угол после передачи Чичоса открыл Салих Озджан, но на исходе часа игры своим результативным выстрелом ответил Брайан Ласме. Билефельд заслуживал хотя бы ничью, так как моментов у него хватало. Как минимум три опасных ситуации было только у одного Фабиана Клоса.

- Аугсбург едва не сотворил полноценный камбэк в игре с Бохумом (2:3). "Фуггеры" пропустили трижды к перерыву, особенно красивым получилось второе взятие ворот авторства Геррита Хольтманна, в касание расстрелявшего левую "девятку". Успех рурцам, к слову, принесли стандарты. Тем не менее малые баварцы не сдались. Самый статусный игрок команды Маркуса Вайнцирля Даниель Калиджури сперва нашел подачей с углового голову Грегорича, а затем мастерски реализовал пенальти, но на большее хозяев не хватило. Пирровая вышла победа над Баварией для Аугсбурга, что сказать.

- Майнц неожиданно разгромил Вольфсбург (3:0), тем самым прервав свою трехматчевую безвыигрышную серию. Причем "карнавальщикам" удалось огорошить соперника дважды уже к 4 минуте! На первой минуте Макс Арнольд неудачно выбил мяч вперед, следствием чего стала быстрая атака хозяев и классный гол Джонатана Буркардта, а спустя несколько минут после розыгрыша углового шикарный удар из зоны подбора нанес Антон Стах. "Волки" оказались абсолютно беспомощными, чему свидетельством впечатляющий "ноль" в графе ударов в створ. Так в самой концовке они еще и третий пропустили, когда мяч от головы Максенса Лакруа юркнул в сетку. Медовый месяц с Флорианом Кофельдтом постепенно подходит к концу.

- Хоффенхайм добыл важнейшую победу над Айнтрахтом (3:2). "Орлы" находятся в числе лидеров чемпионата по голам со стандартов (6), что они в очередной раз и доказали. Розыгрыш углового завершился подачей Линдстрема на Борре, но "деревенских" это не смутило. Коллектив из Зинсхайма закинул сопернику "трешку" в ответ, особенно вкусно проведя первый мяч Деннис Гейгера (см. голы тура), так что мяч Гонсалу Пасиенсии после очередного в этом сезоне кросса от Филипа Костича (см. голы тура) лишь подсластил Франкфурту горечь поражения.

- Байер же немного психанул, вымесив злость за все недавние неудачи на бедном Гройтер Фюрте. Очевидным героем (см. игрок тура) стал Патрик Шик, выдавший, возможно, лучший матч в своей жизни. Мы же предлагаем вам самим глянуть обзор игры и понаблюдать за капитуляцией "клеверных".

- Герте удалось увезти очко из Штутгарта благодаря дублю Стевана Йоветича. Хозяева забили дважды еще в первом тайме. Сначала Омар Мармош отличился после быстрой атаки, а в эпизоде со вторым мячом оборона берлинцев предстала во всей своей "красе", позволив Форстеру добежать и забить чуть ли не от своих ворот. Далее свое веское слово молвил слегка подзабытый черногорский форвард. Особенно крутым вышел первый мяч экс-бомбардира Манчестер Сити (см. голы тура).

Интересные факты:

- Кристофер Нкунку принял участие в 40% голов Лейпцига в этом сезоне Бундеслиги (6 голов и 4 ассиста).

- РБ остается единственной командой в этом сезоне, не побеждавшей на выездах (3 ничьих и 4 поражения).

- Леверкузенский Байер впервые в истории забил семь голов в домашнем матче Бундеслиги.

- В этом сезоне Патрик Шик забил 12 голов в 11 встречах чемпионата Германии.

- Хоффенхайм одержал пять побед подряд, забив 15 голов и пропустив всего три.

- Кроме того, команда из Зинсхайма прервала ужасную серию 8 матчей без побед и шести поражений кряду во встречах с Айнтрахтом из Франкфурта.

- Майнц впервые с 2015 года обыграл Вольфсбург в домашнем поединке.

- Джонатан Буркардт забил самый быстрый гол текущего сезона в Бундеслиге (68 секунд).

- Вольфсбург выиграл только одну из последних восьми выездных встреч во всех турнирах (2 ничьих и 5 поражений).

- Бохум впервые в сезоне забил больше двух голов в одном матче.

- Аугсбург забил четыре гола с угловых в Бундеслиге-2021/22. Больше, чем кто-либо.

- Кельн по-прежнему не может сохранить свои ворота в неприкосновенности в Бундеслиге.

- Все три победы Штутгарта в этом сезоне были добыты в родных стенах.

- Герта не побеждала на Мерседес-Бенц Арене шесть поединков кряду, а всего побеждала лишь в пяти из 35 матчей на этом стадионе в Бундеслиге.

- Фрайбург стал первой командой в истории Бундеслиги, забившей 5 голов в первые 25 минут матча в гостевом поединке!

- Кроме того, "грифы" впервые в истории забили шесть мячей в одной встрече Бундеслиги.

Прикол тура:

Беснующийся Марко Розе у бровки, которого едва удалось угомонить его помощнику.

Лучший гол 14 тура:

Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг)

Деннис Гейгер (Хоффенхайм)

Гонсалу Пасиенсия (Айнтрахт Франкфурт)

Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд)

Стеван Йоветич (Герта)

Лучший тренер 14 тура:

Урс Фишер (Унион, сверхуверенная победа над Лейпцигом)

Херардо Сеоане (Байер, разнос Гройтер Фюрта)

Бо Свенссон (Майнц, разгром Вольфсбурга)

Кристиан Штрайх (6:0 с Боруссией М, без лишних слов)

Лучший игрок 14 тура:

Тимо Баумгартль (Унион, гол+ассист в победной игре с Лейпцигом)

Патрик Шик (Байер, "покер" и ассист в игре с Гройтер Фюртом)

Атакующая линия Бохума в лице Себастьяна Польтера и Геррита Хольтманна, позволившая одолеть Аугсбург в гостях

Роберт Левандовски (дубль в ворота Боруссии Д)

Стеван Йоветич (Герта, дубль, позволивший Герте вырвать ничью у Штутгарта)

Винченцо Грифо (важнейшее огниво Фрайбурга во встрече с Боруссией Менхенгладбах, принявшее участие как минимум в четырех мячах своей команды)

Сборная тура:

Кобель (БД) — Райерсон (Унион), Н. Шлоттербек (Фрайбург), Баумгартль (Унион), Хинкапи (Байер) — Польтер (Бохум), Беллингем (БД), Грифо (Фрайбург), Адли (Байер) — Шик (Байер), Йоветич (Герта)