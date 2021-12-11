Завершился матч чемпионата Германии.
вольфсбург - штутгарт, getty images
11 декабря 2021, 21:25
В рамках пятнадцатого тура немецкой Бундеслиги Вольфсбург принимал на своем поле Штутгарт.
Подопечные Матараццо провели достаточно качественный поединок, добыв уверенную победу над участником Лиги Европы.
Голы Мавропаноса и Ферстера принесли "швабам" уверенную победу над соперником. Гости могли выигрывать крупнее, однако Мармуш не сумел реализовать пенальти в конце матча.
Вольфсбург — Штутгарт 0:2
Голы: Мавропанос, 25, Ферстер, 63
Вольфсбург: Кастельс — Пауло Отавио (Руссийон, 51), Борнаув, Лакруа, Мбабу (Баку, 67) — Вранкс, Арнольд, Штеффен (Лукебакио, 66), Нмеча, Вальдшмидт (Нмеча, 66) — Вегорст
Штутгарт: Мюллер — Ито, Антон, Мавропанос — Кулибали (Мвумпа, 80), Мангаля, Ферстер, Каразор, Эндо, Массимо (Штенцель, 26) — Мармуш (Фухрих, 80)
Предупреждения: Борнаув, Ито, Мармуш, Арнольд,
На 79-й минуте Мармуш не реализовал пенальти.