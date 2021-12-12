Германия

В активе у "трилистников" четыре набранных очках в 15 поединках текущего розыгрыша чемпионата Германии.

В поединке 15-го тура немецкой Бундеслиги Гройтер Фюрт, занимающий последнюю строчку в таблице, принимал на своем поле Унион Берлин, который претендует на попадание в еврокубки.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Нильсена, который пришелся на 56-ю минуту встречи и принес в актив хозяев три набранных очка.

Стоит отметить, что для Гройтер Фюрта эта победа стала первой в текущем сезоне Бундеслиги. Всего в активе "трилистников" четыре пункта в 15-ти поединках немецкого первенства.п

Гройтер Фюрт — Унион Берлин 1:0

Гол: Нильсен, 56

Гройтер Фюрт: Бурхерт, Майерхефер, Грисбек, Бауэр, Виллемс, Кристиансен, Зегуин, Тилльманн (Зойферт, 86), Нильсен (Дудзяк, 86), Хргота (Иттен, 74), Абиама (Левелинг, 61).

Унион Берлин: Люте, Рюэрсон, Кнохе, Баумгартль (Фогльзаммер, 76), Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Тойхерт, 82), Премель, Крузе (Авонийи, 63), Беккер, Беренс (Эндо, 82).

Предупреждения: Зегуин, Бауэр, Левелинг