Германия

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Германии-2021/22.

Бундеслига близится к своему завершению в этом календарном году. В очередном туре хватало интересных событий – это и волевая победа Баварии, и досадная ничья Боруссии в малом дерби Рура, и впечатляющий дебют Доменико Тедеско у руля Лейпцига.

Бавария уходит в отрыв

На неделе Мюнхен оформил очередной выход в плей-офф Лиги чемпионов, в третий раз подряд разгромив Барселону. У Баварии, к слову, четыре победы кряду над каталонцами в главном еврокубке – подобной серией не может похвастаться ни один соперник "сине-гранатовых" в истории КЕЧ/ЛЧ.

На выходных Бохум, удержавший ничью с Боруссией, сделал "роттен" еще один подарок – теперь отрыв от Дортмунда составляет более внушительные шесть очков. Эх, а если бы не Цвайер с его идиотским пенальти в Дер Классикере… Ладно, мы здесь несколько о другом.



Нойер – Павар, Упамекано, Люка Эрнандес (Зюле, 65), Дэвис – Мусиала (Куасси, 82), Толиссо (Рока, 65) – Коман, Мюллер, Сане (Гнабри, 65) – Левандовски



Резерв у Юлиана Нагельсманна по-прежнему ограничен. В игре с Барселоной он все же дал отдых нескольким лидерам, однако с Майнцем вновь не сыграл Леон Горецка (проблемы с подколенным сухожилием) и Йозуа Киммих. С последним и вовсе все очень пессимистично.

Изначально ожидалось, что полузащитник вернется к последним турам Бундеслиги перед рождественским перерывом, но последствия коронавируса оказались для Йозуа куда серьезнее, чем предполагалось и раньше января он на поле не выйдет.

"Я рад, что мой карантин из-за коронавируса завершился. Со мной всё в порядке, но из-за небольшой инфильтрации лёгких я пока не могу тренироваться в полную силу. Жду своего полноценного возвращения в строй в январе".

Многие уже успели позлорадствовать и сыронизировать над этой ситуацией (думаем, все помнят историю с отказом Киммиха от вакцинации?), но мы не пойдем по этому скользкому пути, а просто пожелаем игроку здоровья и скорейшего выздоровления!

Теперь к матчу. Майнц Бо Свенссона из глухого аутсайдера, стоящего на вылет, превратился в прекрасного лебедя, доставляя проблемы даже Баварии, с которой у него сложились особенные отношения. Так что легкой прогулки для "Звезды Юга" было ожидать глупо. Так и случилось.

По ожидаемым моментам то Бавария "карнавальщиков" превзошла, вот только доминирование мюнхенцев не было столь тотальным и подавляющим, как обычно. Гости успевали и в свои атаки выходить. Одна из таких закончилась взятием ворот.

Герой сезона в красно-белом стане Джонатан Буркардт изловчился под опекой выполнить навес в центр вратарской, где притаился Карим Онисиво, расстрелявшего Нойера в упор. Корентен Толиссо за этим прыжком форварда австрийского форварда просто наблюдал.

Во втором тайме хозяева наладили прицел, став гораздо чаще попадать в створ и это сказалось. Толиссо реабилитировался за пропущенный мяч, выдав роскошную диагональ на ход Кингсли Коману, пробившего Робина Центнера ударом в "домик", а ближе к эндшпилю Серж Гнабри раскатал защитников, выдал передачу на Павара, а тот нашел Джамала Мусиалу в зоне подбора. Очень тяжелая победа!

Второй подряд безголевой матч провел Роберт Левандовски. На счету поляка всего-то три удара в матче, из которых лишь два из штрафной, жалкие шесть (!) касаний мяча в чужой штрафной коробке, и сразу восемь потерь мяча – больше всех в команде! Вот вам и "никому не нужная" церемония Золотого мяча.

Боруссия как всегда, но не совсем

Есть несколько железобетонных догм, которые нарушить практически невозможно. Земля – круглая, хоть многие анти-шаровики и пытаются сей факт упрямо опровергнуть, левая и правая палочка Twix лишь плод нашего воображения, а дортмундская Боруссия практически всегда умудряется слить проходной матч сразу же после важнейшей игры. Правда, на этот раз ее вина в 1:1 в Бохуме далеко не так категорична, как обычно.

Кобель – Менье, Хуммельс, Загаду, Шульц – Джан, Дауд (Брандт, 68) – Беллингэм, Ройс, М. Вольф (Т. Азар, 68) – Холанд

Если кто не знал или забыл, на этой игре отсутствовал Марко Розе. Ну как, он-то был, но на трибунах, а вот ввиду его дисквалификации командой в технической зоне руководили помощники – Рене Марич и Александр Циклер. Последний раз, когда ассистенты руководили Боруссией в матче Бундеслиги, Хоффенхайм умудрился уйти с 0:3 в гостевом матче. Тогда Люсьена Фавра подменял, кстати, его протеже Эдин Терзич. Удивлены?

Дортмунд провел отличный, даже блестящий матч. Помимо пенальти у Бохума не было НИ-ЧЕ-ГО! Ни одного действительно голевого момента у недругов из Рурского региона за 90 с лишним минут игры! Метрика xG является далеко не самым авторитетным показателем в футбольной статистике, но в этом случае она идеально отображает рисунок и ход игры – 0,97 против 2,68.

Первый тайм вы бы ни за что не включили, не будь вы болельщиком одной из команд, так как ни те, ни другие не взвинчивали темп, а матч получался довольно закрытым, но все изменила грубейшая оплошность Грегора Кобеля. Самое стабильное и сильное звено в дортмундском коллективе на пару с Эрлингом Холандом подвело в самый неподходящий момент. Швейцарский голкипер зачем-то выскочил на набегавшего в штрафную "шмелей" Кристофера Антви-Аджея, грубо срубив ганца, хотя ситуация к этому абсолютно не располагала. Слава Богу, хотя бы на красную не нарвался. Арбитры в последнее время наказывают Боруссию и за менее очевидные "проступки". Думаем, реакция Матса Хуммельса на подобные действия партнера лучше всего характеризуют этот эпизод. Исправить свою ошибку Кобель не сумел.

На противоположных воротах его визави Мануэль Риманн (см. игроки тура) творил настоящие чудеса, особенно в моменте с ударом Беллингэма в упор с нескольких метров из штрафной, а где и он оказывался бессилен, подчищали партнеры на ленточке.

Во втором тайме Дортмунд давил-давил, давил-давил, гол Мариуса Вольфа не засчитали из-за пассивного офсайда Джуда, мешавшего вратарю (очень спорный момент на тоненького, и вновь не в пользу Боруссии), и наконец-то вышедший на замену Юлиан Брандт с передачи Эрлинга Холанда мощным ударом (см. голы тура) засадил игровой снаряд в ближний угол.

"Черно-желтые" гости продолжили попытки вырвать победу в малом Рурском дерби (эх, Шальке…), но хозяева грамотно сбили темп и уничтожили драгоценное для "шмелей" время, удержав неплохой для себя результат.

Шесть очков отставания от Баварии – это немного, но и не мало. Теперь подопечные Марко Розе прижаты к стенке. Терять очки больше ни в коем случае нельзя!

Папочка вернулся!

В прошлом обзоре тура мы писали, что Лейпциг принял решение расстаться с Джесси Маршем после поражения от Униона на Альтер Ферстерай (1:2). В последнем туре Лиги чемпионов "быками" поруководил его помощник Аким Байерлорцер, кстати, удачно (2:1 с самим Манчестер Сити), но руководство немецкого подразделения Ред Булла быстренько прошуршала по тренерскому рынку, вернув к родным пенатам старого знакомого Доменико Тедеско. Позволим себе не перечислять все факты биографии этого наставника, например, то, что некогда выпускник тренерских курсов Тедеско закончил их с более высокой оценкой, чем Юлиан Нагельсманн, и вот это вот все.

Напомним лишь, что до отъезда в Москву талантливый специалист спас от вылета в третью Бундеслигу Эрцгебирге, а в элитном дивизионе в 2018 году привел Шальке к серебряным медалям. Как вы понимаете, увольнение из Гельзенкирхена совершенно не должно пускать пыль в глаза потенциальным работодателям, так как вина Доменико в начавшемся при нем кризисе "кобальтовых" минимальна.

Давайте пока не будем уж сильно перехваливать его парней за деклассирование гладбахской Боруссии, новая метла, как известно, метет по-новому, но если гибкий тренер Тедеско сумеет продолжить в том же духе, то выглядит это многообещающе. Подобным ходом руководство "быков" еще и сделало шаг к отходу от "редбулловских сердец", то бишь назначение не догматичных адептов тренерской философии РБ с зонным прессингом, вертикализацией, и тд, некогда предпочитаемой во франшизах крупного пищевого концерна, а гибких и адаптивных специалистов, коим безусловно является наш герой.

Гулачи – Симакан, Орбан (Хенрикс, 63), Гвардиол – Мукиеле, Лаймер (Т. Адамс, 71), Кампль, Анхелиньо – Форсберг (Собослаи, 63) – Андре Силва (Бробби, 84), Нкунку

Зоммер – Скалли, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Й. Хофманн (Бенеш, 54), Закария, Коне – Эмболо, Тюрам, Штиндль (Плеа, 76)

Лейпциг сыграл с тройкой центральных защитников, с Анхелиньо и Мукиеле в роли вингбеков. Выкупленный у Ман Сити испанец наверняка плясал от радости в раздевалке, так как именно в этой роли он и "продал себя" в РБ в свое время под руководством Юлиана Нагельсманна. В матче как раз с "горожанами" в ЛЧ Аким Байерлорцер, напомним, сыграл по расстановке в два центрбека.

От игры немецких "быков" захватывало дух. Если бы не Зоммер с его шестью спасениями, то все могло бы закончиться еще хуже для "жеребцов"!

В первых двух голевых атаках хозяев поучаствовал упомянутый выше Анхелиньо. Сначала он нашел голову Йошко Гвардиола ювелирной подачей со штрафного, а вскоре в ходе стремительной атаки позволил отличиться Андре Силве.

У Боруссии было несколько толковых подходов к чужим воротам, но это был просто не день оставшегося в тени Доменико Тедеско Адди Хюттера, в первом тайме даже получившего желтую карточку за излишне эмоциональную реакцию.

На 88 минуте Гладбах таки нашел свой момент – Гинтер выполнил скидку в центр вратарской, откуда Рами Бенсебаини классным ударом "ножницами" сократил отставание в счете, но тут уже сработали произведенные ранее замены нового коуча РБ.

Гости всей командой сломя голову кинулись отыгрываться на чужую половину поля, "быки" перехватили мяч, Брайан Бробби здорово поборолся на втором этаже, выполнив передачу на ход Кристоферу Нкунку, реализовавшего выход тет-а-тет с Зоммером, а вскоре француз после отличной вертикальной передачи Гвардиола качнул Гинтера и выкатил мяч на блюдечке Бенжамину Хенриксу.

10 ударов Лейпцига в створ гостевых ворота, шесть сэйвов основного голкипера сборной Швейцарии и сумасшедшие 4,80 – 0,85 xG в пользу сами понимаете кого. Тедеско после такого матча может смело выйти в эфир какого-то из немецких телеканалов и заявить: "Это я удачно зашел!"

Неудержимый Айнтрахт

После потери очков Дортмундом Байер имел отличную возможность сократить отставание от Боруссии до одного очка, но вместо этого умудрился разгромно влететь Айнтрахту во Франкфурте. Причем команда Оливера Гласнера еще и ушла с 0:2 по ходу матча.

Трапп – Тута, Хинтереггер, Н'Дика – да Коста (А. Туре, 85), Якич, Соу (Роде, 85), Костич – Линдстрем (Хауге, 46, Ленц, 64), Борре, Камада (Ламмерс, 87)

Градецки – Фримпонг (Беллараби, 75), Та, Тапсоба, Хинкапи – Андрих (Паласиос, 67), Арангис (Демирбай, 66) – Диаби, Вирц (Амири, 80), Адли – Шик (Аларио, 80)

"Орлы" безумно понравились по этой игре. Во-первых, сам факт настолько идеальной реакции на провальный старт поединка уже сам по себе вызывает восхищение и уважение, во-вторых, Айнтрахт применял качественный и эффективный прессинг и контрпрессинг.

Леверкузену удался блицкриг, когда после быстрой атаки, которую начал от своих ворот Лукаш Градецки, Вирц здóрово скинул мяч пяткой на Андриха, тот перевел его на Патрика Шика, а форвард грамотно сориентировался корпусом и расстрелял правый угол ворот Кевина Траппа.

Поучаствовал Фло Вирц и во второй голевой атаке "аптекарей", так как именно после его подачи со штрафного мяч от газона отскочил в выставленное запястье Джибриля Соу во владении хозяев. Шик четким ударом по центру не оставил экс-голкиперу ПСЖ ни единого шанса (см. интересные факты).

Соу вскоре исправил собственную ошибку. Сперва состоялся гол бразильского центрбека Айнтрахта Туты, хорошо сыгравшего на подборе, а через семь минут Джибриль зрячей вертикальной передачей доставил игровой снаряд между двух защитников Байера Йесперу Линдстрему, а тот не останавливая мяч мощно зарядил в дальний.

Во втором тайме случился театр одного актера. Обите Эван Н'Дика в процессе неразберихи в чужой штрафной поразил левую "девятку", затем два кросса Филипа Костича привели к голам Кристиана Якича (в касание жахнул в дальний из-за штрафной) и упомянутого выше Джибриля Соу (шикарный удар из зоны 14 без шансов для Градецки).

Байер мог лишь сократить отставание в счете, да и то на последней, девяностой минуте, но Н'Дика вынес мяч из пустых ворот.

Не зря мы ранее писали, что пребывание Айнтрахта в нижней половине таблицы лишь временная аномалия и вскоре результаты наладятся. Оливер Гласнер начинает оправдывать возложенное на него боссами Франкфурта высокое доверие.

Подобная победа над непростым соперником, добытая под чутким взором талисмана клуба, наверняка придаст команде уверенности в своих силах.

Коротко об остальных

- В стартовом матче тура Аугсбург неожиданно увез победу из Кельна (2:0). Неожиданно, ибо "козлики" являются до скрежета в зубах домашней командой в этом сезоне Бундеслиги. 15 очков на Рейн-Энерги Штадионе против всего четырех вне родной поляны – очень красноречивый показатель! Игра получилась не скучной, но забивали в ней исключительно "фуггеры". В эпизоде с первым голом грубо ошибся стабильно надежный Тимо Хорн, выпустивший круглого из рук, которого добил в сетку Андре Хан. Ну а мячи подобные сочному удару Никласа Дорша (см. голы тура) практически не берутся.

- Герта прервала чудовищную серию из пяти матчей без побед в Бундеслиге. Последний раз до поединка с Арминией (2:0) "старая дама" чувствовала сладкий запах трех очков еще 23 октября, когда на Олимпиаштадионе была минимально повержена менхенгладбахская Боруссия. И вот свершилось! Лучшего момента для долгожданной виктории сложно было придумать, так как депрессивная Арминия стремительно катиться в тартарары, отставая от спасительного места, которое занимает Штутгарт, на семь очков. Один из голов записал на свой счет Стеван Йоветич, причем этот удар в "девятку" вышел немного похожим на его же взятие ворот туром ранее в игре против "швабов". Правда, на сей раз дистанция была несколько иной, то бишь черногорский трудяга наносил свой удар из штрафной прямо перед воротами. Второй мяч шикарным залпом с границы штрафной площадки положил Дэви Зельке (см. голы тура).

- И все-таки согласитесь, Бундеслига невероятно кайфовый и непредсказуемый чемпионат, что ни говори! Да в целом немецкий футбол. Только здесь Бавария может оглушительно влететь черно-белой Боруссии в кубке 0:5, затем этот же триумфальный Гладбах со свистом умудрится попасть 0:6 Фрайбургу уже к перерыву, а в следующем же туре "грифов" и самих растопчут "деревенские", то бишь Хоффенхайм! Где вы еще увидите подобное?!

Так вот, команда Кристиана Штрайха, видимо, растратила весь голевой патронник в Менхенгладбахе, проиграв Зинсхайму довольно обидным образом. Уже на 3 минуте Мунас Даббур запустил Давида Раума по левому краю на свидание с Флеккеном, а левый защитник гостей отблагодарил партнера хлестким ударом под перекладину. Долго радоваться добытому преимуществу Хоффе не смог, так как вскоре Винченцо Грифо выверенной подачей с углового нашел голову интересующего дортмундскую Боруссию Нико Шлоттербека, четко в падении не оставившего шансов Бауманну и защитникам.

Итальянский мастер стандартов мог вывести свою команду вперед во втором тайме, но его удар с одиннадцати метров вытащил Оливер Бауманн. Ну а в самом конце добавленного времени Раум ответил Грифо своим исполнением углового, приведшего к победному мячу Криса Ричардса. Толковый левый латераль подрастает у Хоффенхайма. Только не говорите об этом Дортмунду:-)

- Вольфсбург продолжает пробивать очередное дно. В скором времени руководство "волков" с такими результатами может во второй раз в сезоне отправить восвояси очередного тренера. В Лиге чемпионов четвертая команда Германии прошлого сезона опозорилась по полной, не сумев выйти даже в плей-офф Лиги Европы (!) из откровенно левой группы с Лиллем, Зальцбургом и Севильей, о вылете из Кубка Германии с допуском дисквалифицированного игрока имени Марка ван Боммеля мы уже писали в одном из обзоров тура, в Бундеслиге дела "заводских" также идут кошмарней некуда.

В четвертом матче подряд они не могут победить в чемпионате, в том числе потерпев три подряд поражения. Если домашние 1:3 с Боруссией Дортмунд можно при желании списать на силу и статус соперника, то вот разгром от Майнца и сухое поражение от кризисного Штутгарта – это уже больно и неприятно.

Обе команды нанесли по три удара в створ ворот друг друга, но "швабы" просто эффективнее конвертировали их в голы, что, безусловно, нисколько не оправдывает беззубость атаки соперника. Ассист Омара Мармоша на пушечный выстрел Константиноса Мавропаноса (снова греческий защитник забивает в этом чемпионате!) попал в протокол, однако это был, скорее, случайный рикошет, а основную черновую работу своим прострелом выполнил Орель Мангаля. Второй же мяч гостей пришел с левого фланга – Танги Кулибали подал в штрафную, Жошуа Гилавоги лишь изобразил опеку Филиппа Форстера, а тот за такое не простил. Раззабивался этот парень в последнее время. В прошлом туре забил Герте, сейчас – Вольфсбургу. Штутгарт мог еще и третий забивать, но Мармош издевательской паненкой перехитрил сам себя, угодив в перекладину.

- Свершилось! Гройтер Фюрт добыл первую домашнюю победу в первой Бундеслиге (сезон-2012/13 и текущий). Кроме того, "трилистники" прервали катастрофическую серию из 12 поражений кряду. Нельзя сказать, что Унион заслуживал поражения, однако абсолютному аутсайдеру текущей кампании наконец-то повезло после стольких досадных матчей, в которых они незаслуженно теряли драгоценные пункты. Все решил единственный гол в исполнении Хаварда Нильсена, поразивший ворота рикошетом от игрока в красном. Может Фюрту наконец-то удастся собрать себя в руки и начать более стабильно набирать очки? Единственная неприятность – игра прошла без зрителей, что выглядит невероятно обидно по такому результату.

Интересные факты

- Аугсбург, победив Кельн, завершил ужасную серию из 13 выездных матчей без побед в Бундеслиге, начавшуюся в феврале этого года.

- Кельн стал последней командой Бундеслиги этого сезона, уступившей в родных стенах. Крепость пала.

- Юлиан Нагельсманн выиграл свой 100-ый матч в элитном дивизионе чемпионата Германии в качестве тренера.

- Денис Закария установил новый рекорд для футболиста менхенгладбахской Боруссии в этом сезоне, разогнавшись во встрече с Лейпцигом до 35,12 км/ч.

- Все шесть побед РБ в этом сезоне были добыты в домашних матчах.

- В этом чемпионате Фрайбург забил больше мячей со стандартов (14), чем любой другой клуб Бундеслиги.

- Андрей Крамарич провел свой 200-ый матч за Хоффенхайма в Бундеслиге.

- Стевану Йоветичу необходимо в среднем 103 минуты для того, чтобы забить гол в БЛ.1.

- Вратарь Бохума Мануэль Риманн во встрече с Дортмундом сыграл свой 200-ый матч за рурский клуб.

- Боруссия Дортмунд впервые в сезоне сыграла вничью во всех турнирах.

- Защитник Штутгарта Константинос Мавропанос – лучший бомбардир "швабов" в этом сезоне.

- Флориан Кофельдт стал первым тренером Вольфсбурга с момента дебюта команды в БЛ.1 в 1997 году, проигравшим пять матчей подряд во всех турнирах у руля "волков".

- Унион набрал лишь шесть очков из 21 возможного на выезде в этом сезоне.

- Патрик Шик забил 14 голов в 15 турах Бундеслиги кампании-2021/22. Ранее ни один форвард Байера не мог похвастаться подобными показателями на этом отрезке чемпионата.

- Чешский форвард "аптекарей" стал 1000-ым автором реализованного пенальти в БЛ.1, а сия "точка" стала 5000-ой в истории элитного дивизиона.

- В этом сезоне Байер 11 раз поражал ворота соперников в первые 15 минут матча.

Лучший гол 15 тура

Никлас Дорш (Аугсбург)

Юлиан Брандт (Боруссия Дортмунд)

Константинос Мавропанос (Штутгарт)

Рами Бенсебаини (Боруссия М)

Стеван Йоветич (Герта)

Дэви Зельке (Герта)

Джибриль Соу (Айнтрахт)

Лучший тренер 15 тура

Доменико Тедеско (РБ Лейпциг)

На этой неделе позволим себе не подбирать альтернативу для экс-тренера московского Спартака, который в первом же матче после возвращения в Бундеслигу в очередной раз подтвердил свою высокую тренерскую квалификацию.

Лучший игрок 15 тура

Связка парней из Лейпцига – Анхелиньо (два ассиста) и Кристофер Нкунку (гол+пас, а также 6 ударов (3 в створ), 3 успешных обводки, 1 отбор)

Давид Раум (гол+пас, позволившие Хоффенхайму обыграть Фрайбург)

Омар Мармош и его качественный матч с Вольфсбургом (в том числе, ассист на победный гол Константиноса Мавропаноса)

Мануэль Риманн (Бохум) и его 5 сэйвов во встрече с дортмундской Боруссией (1:1)

Отдадим должное Хаварду Нильсену и его голу, позволившему Гройтер Фюрту одержать первую домашнюю победу в истории Бундеслиги!

Джибриль Соу (Айнтрахт, гол+пас в игре с Байером (5:2), в том числе его ассист позволил "орлам" сравнять счет до перерыва, переломив ход игры)

Символическая сборная 15 тура

Риманн (Арминия) – Павар (Бавария), О. Ричардс (Хоффенхайм), Н'Дика (Айнтрахт), Анхелиньо (РБ Лейпциг) – Сердар (Герта), Соу (Айнтрахт), Дорш (Аугсбург), Раум (Хоффенхайм) – Мармош (Штутгарт), Нкунку (РБ Лейпциг)

Расписание следующих матчей

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Турнирная таблица

Роман Котляр, Foootball.ua