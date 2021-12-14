Германия

Завершились матчи чемпионата Германии.

Завершился ряд матчей шестнадцатого тура немецкой Бундеслиги.

Вольфсбург принимал на своем поле Кельн. Команды провели довольно яркий поединок, особенно его вторую половину. Команды поочередно проводили атаки на ворота друг друга и счет мог бы быть куда крупнее, будь поточней форварды обеих команд.

Итоговую победу одержал Кельн благодаря позднему голу Модеста. Эта победа позволила гостя подняться сразу на седьмое промежуточное место.

Вольфсбург — Кельн 2:3

Голы: Л.Нмеча, 8, Вегорст, 51 — Модест, 34, 90, Ут, 73

Вольфсбург: Кастельс — Руссийон, Борнаув, Лакруа, Баку — Вранкс, Арнольд, Ф.Нмеча (Штеффен, 59), Л.Нмеча (Геркхарт, 65), Лукебакио — Вегорст

Кельн: Швэбе — Хектор, Чихос, Хюберс, Шмитц — Озджан (Хорн, 46), Шауб, Дуда, Кайнц — Модест, Андерссон

Предупреждения: Ф.Нмеча, Шмитц, Руссийон, Арнольд, Чихос

В еще одном поединке тура Майнц на своем поле не испытал проблем с Гертой, "отгрузив" четыре безответных мяче "Старой даме".

Майнц - Герта 4:0

Голы: Ли Чжэ Сон, 19, Хак, 41, Видмер, 49, Боэтиюс, 79

Майнц: Центнер — Ниакате, Хак, Белль — Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Боэтиюсь, 63), Штах, Баррейро, Видмер — Онисиво (Ингвартсен, 63), Буркардт

Герта: Шволов — Платтенхардт, Штарк, Боята, Зефейк (Рихтер, 46) — Сердар (Маолина, 56), Тузар (Боатенг, 46), Аскасибар, Дарида — Йоветич (Зельке, 32), Бельфодиль

Предупреждения: Сердар, Штарк

Бохум после ничейного матча с дортмундской Боруссией ничего не сумел противопоставить Арминии, пропустив два мяче в начале второго тайма.

Арминия - Бохум 2:0

Голы: Окугава, 51, Виммер, 69

Арминия: Ортега — Андраде, Нильссон, Пипер, Брюннер — Шопф (Де Медина, 90+1), Притль, Окугава (Хак, 90+1), Виммер (Кунце, 80) — Крюгер (Ласм, 61), Зерра (Клос, 61)

Бохум: Риманн — Данило Соарес (Стафилидис, 46), Ламбропулос, Машович, Гамбоа — Хольтманн, Лосилла, Реджбечай (Остерхаге, 81), Пантович (Новотны, 73), Антви-Аджей (Бокхорн, 58) — Польтер (Ганвула, 57)

Предупреждения: Пантович, Польтер, Виммер, Кунце