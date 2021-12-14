Завершились матчи чемпионата Германии.
вольфсбург - кельн, фото вольфсбург
14 декабря 2021, 23:24
Завершился ряд матчей шестнадцатого тура немецкой Бундеслиги.
Вольфсбург принимал на своем поле Кельн. Команды провели довольно яркий поединок, особенно его вторую половину. Команды поочередно проводили атаки на ворота друг друга и счет мог бы быть куда крупнее, будь поточней форварды обеих команд.
Итоговую победу одержал Кельн благодаря позднему голу Модеста. Эта победа позволила гостя подняться сразу на седьмое промежуточное место.
Вольфсбург — Кельн 2:3
Голы: Л.Нмеча, 8, Вегорст, 51 — Модест, 34, 90, Ут, 73
Вольфсбург: Кастельс — Руссийон, Борнаув, Лакруа, Баку — Вранкс, Арнольд, Ф.Нмеча (Штеффен, 59), Л.Нмеча (Геркхарт, 65), Лукебакио — Вегорст
Кельн: Швэбе — Хектор, Чихос, Хюберс, Шмитц — Озджан (Хорн, 46), Шауб, Дуда, Кайнц — Модест, Андерссон
Предупреждения: Ф.Нмеча, Шмитц, Руссийон, Арнольд, Чихос
В еще одном поединке тура Майнц на своем поле не испытал проблем с Гертой, "отгрузив" четыре безответных мяче "Старой даме".
Майнц - Герта 4:0
Голы: Ли Чжэ Сон, 19, Хак, 41, Видмер, 49, Боэтиюс, 79
Майнц: Центнер — Ниакате, Хак, Белль — Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Боэтиюсь, 63), Штах, Баррейро, Видмер — Онисиво (Ингвартсен, 63), Буркардт
Герта: Шволов — Платтенхардт, Штарк, Боята, Зефейк (Рихтер, 46) — Сердар (Маолина, 56), Тузар (Боатенг, 46), Аскасибар, Дарида — Йоветич (Зельке, 32), Бельфодиль
Предупреждения: Сердар, Штарк
Бохум после ничейного матча с дортмундской Боруссией ничего не сумел противопоставить Арминии, пропустив два мяче в начале второго тайма.
Арминия - Бохум 2:0
Голы: Окугава, 51, Виммер, 69
Арминия: Ортега — Андраде, Нильссон, Пипер, Брюннер — Шопф (Де Медина, 90+1), Притль, Окугава (Хак, 90+1), Виммер (Кунце, 80) — Крюгер (Ласм, 61), Зерра (Клос, 61)
Бохум: Риманн — Данило Соарес (Стафилидис, 46), Ламбропулос, Машович, Гамбоа — Хольтманн, Лосилла, Реджбечай (Остерхаге, 81), Пантович (Новотны, 73), Антви-Аджей (Бокхорн, 58) — Польтер (Ганвула, 57)
Предупреждения: Пантович, Польтер, Виммер, Кунце