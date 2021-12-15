Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги Штутгарт принимал на своем поле Баварию и потерпел разгромное поражение.

Подопечные Юлиана Нагельсманна отправили в ворота соперника пять безответных мячей, тем самым добыв в свою копилку очередные три очка.

Обзор матча:



Штутгарт - Бавария 0:5

Голы: Гнабри, 40, 53, 74, Левандовски, 69, 72

Штутгарт: Мюллер — Кемпф, Антон, Мавропанос — Ито, Каразор, Мангаля, Эндо, Кулибали (Мвумпа, 63) — Ферстер (Фюрлих, 63), Мармуш (Тибиди, 84)

Бавария: Нойер — Дэвис (Ричардс, 78), Люка Эрнандес, Зюле, Павар — Мусиала, Рока (Ньянзу, 75), Коман (Сане, 27), Мюллер (Кюизанс, 78), Гнабри (Тилльман, 75) — Левандовски

Предупреждения: Каразор, Дэвис