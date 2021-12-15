Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка немецкой Бундеслиги.

В шестнадцатом туре немецкой Бундеслиги Вольфсбург на своем поле не сумел выйти победителем из голевой перестрелки с Кельном, хотя дважды выходил вперед по счету по ходу игры. Однако, гостям удалось более успешно провести заключительный отрезок поединка, благодаря ему они продлили неудачную серию "волков" до четырех поражений кряду.

Обзор матча:

Вольфсбург — Кельн 2:3

Голы: Л. Нмеча, 8, Вегорст, 51 — Модест, 34, 90, Ут, 73

Вольфсбург: Кастеельс — Руссийон, Борнаув, Лакруа, Баку — Вранкс, Арнольд, Ф. Нмеча (Штеффен, 59), Л. Нмеча (Геркхарт, 65), Лукебакио — Вегорст

Кельн: Швэбе — Хектор, Чихос, Хюберс, Шмитц — Озджан (Хорн, 46), Шауб, Дуда, Кайнц — Модест, Андерссон

Предупреждения: Ф.Нмеча, Руссийон, Арнольд — Шмитц, Чихос.