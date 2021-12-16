Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка немецкой Бундеслиги.

Франкфуртский Айнтрахт в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги нанес визит менхенгладбахской Боруссии, продлив жеребцам их неудачную серию до четырех поражений кряду в напряженном противостоянии. Хозяева забили быстрый мяч, однако на последней минуте основного времени пропустили в ответ, после чего в начале второго тайма "орлы" вышли вперед, а затем молниеносно ответили на скорый голевой выпад соперников.

Обзор матча:

Боруссия М — Айнтрахт 2:3

Голы: Нойхаус, 6, Бенсебаини, 54 (с пенальти) — Борре, 45, Линдстрем, 50, Камада, 55.

Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Закария, Бенсебаини — Скаппи (Херрманн, 76), Коне, Нойхаус (Крамер, 64), Нетц (Беннеттс, 89) — Плеа, Бенеш (Тюрам, 64), Эмболо.

Айнтрахт: Трапп — Тута, Хинтеррегер, Ндика — да Кошта, Якич (Роде, 28), Соу (Ленц, 83), Костич — Линдстрем (Баркок, 83), Камада, Борре (Хасебе, 73).

Предупреждения: Эмболо, Коне — Тута, Борре, да Кошта, Ленц.

Тута, 70 (вторая желтая карточка).