Германия

Команда Ади Хюттера проиграла четвертый матч подряд.

В поединке 16 тура немецкой Бундеслиги Айнтрахт в гостях одержал победу над менхенгладбахской Боруссией со счетом 3:2.

Счет в матче был открыт уже на шестой минуте, когда результативным ударом отметился Нойхаус. В самой концовке первого тайма гости сравняли счет усилиями Борре. В начале второго тайма Линдстрем вывел гостей вперед, но спустя четыре минуты Бенсебаини реализовал пенальти и сравнял счет.

Спустя еще одну минуту гости снова повели в счете благодаря голу в исполнении Камады. На 70 минуте гости остались в меньшинстве после удаления Туты, который получил вторую желтую карточку.

После 16 туров Айнтрахт набрал 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. Для "жеребят" это было четвертое поражение подряд — команда Ади Хюттера занимает 13 место, набрав 18 баллов.

Боруссия М — Айнтрахт 2:3

Голы: Нойхаус, 6, Бенсебаини, 54 (с пенальти) — Борре, 45, Линдстрем, 50, Камада, 55.

Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Закария, Бенсебаини — Скаппи (Херрманн, 76), Коне, Нойхаус (Крамер, 64), Нетц (Беннеттс, 89) — Плеа, Бенеш (Тюрам, 64), Эмболо.

Айнтрахт: Трапп — Тута, Хинтеррегер, Ндика — да Кошта, Якич (Роде, 28), Соу (Ленц, 83), Костич — Линдстрем (Баркок, 83), Камада, Борре (Хасебе, 73).

Предупреждения: Эмболо, Коне — Тута, Борре, да Кошта, Ленц.

Удаление: Тута, 70 (вторая желтая карточка)