Германия

Немецкий клуб будет пытаться сохранить футболиста.

Слухи о возможном уходе из клуба нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда появляются с завидной регулярностью, в результате чего практически все смирились с тем, что дни выступлений игрока в составе "шмелей" сочтены.

Однако, позиция самих "желто-черных" при этом практически не учитывалась, а они, как оказалось, готовы претендовать на то, чтобы оставить норвежского лидера атак в своей обойме.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался в Дортмунде. У клуба нет необходимости отказывать от Эрлинга по каким-либо причинам, в том числе — финансовым.

Именно поэтому в ближайшие недели мы обсудим с Холандом вопрос о продолжении сотрудничества. Есть определенные условия, при которых мы сможем сохранить его у себя.

У нас с ним подписан долгосрочный контракт, и это должно выходить на первый план, а не инициатива какой-либо из сторон. В любом случае, Боруссия Дортмунд останется в выигрыше от любого развития ситуации", — высказался после матча против Гройтер Фюрта генеральный директор клуба Михаэль Цорк.

Отметим, что накануне "шмели" с Холандом в основном составе уступили в гостях берлинской Герте (2:3).