Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка немецкой Бундеслиги.

В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия совершала визит к берлинской Герте, однако, находясь в условиях необходимости исключительно добывать победу, дабы еще сильнее не отстать от мюнхенской Баварии, уступила "Старой Даме" в боевом поединке. Большая часть голов пришлась на второй тайм, в середине которого Герта менее чем за 20 минут отыграла пропущенный перед перерывом мяч, после чего уже не уступила лидерство по счету.

Обзор матча:

Герта — Боруссия Д 3:2

Голы: Бельдофил, 51, Рихтер, 57, 69 — Брандт, 31, Тиггес, 83.

Герта: Шволов — Пекарик (Зеефейк, 55), Торунарига, Штарк, Миттельштедт — Дарида (Тусар, 73), Аскасибар — Рихтер (Гехтер, 73), Эккеленкамп (Зельке, 87) — Бельдофил (Платтенхардт, 87), Маолида.

Боруссия Д: Хитц — Менье (Вольф, 72), Витсель (Загаду, 72), Понграчич, Шульц (Геррейру, 72) — Джан, Дауд — Брандт (Тиггес, 81), Ройс (Азар, 58), Мален — Холанд.

Предупреждение: Понграчич.