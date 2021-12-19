Германия

Состоялся очередной поединок 17 тура немецкого чемпионата.

В поединке 17 тура немецкой Бундеслиги Фрайбург на своем поле одержал минимальную победу над леверкузенским Байером со счетом 2:1.

На гол Винченцо Грифо с пенальти на 33 минуте, "аптекари" ответили результативным ударом Чарлеса Арангиса перед самым перерывом. Такой счет продержался до 84 минуты, когда вышедший на замену Кевин Шаде поразил ворота гостей и подарил своей команде победу.

После 17 туров Фрайбург набрал 29 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Бундеслиги, а у Байера 28 баллов и четвертая строчка.

Фрайбург - Байер 2:1

Голы: Грифо, 33 (с пенальти), Шаде, 84 — Арангис, 45+1.

Фрайбург: Флеккен — Кюблер, Линхарт, Н. Шлоттербек, Гюнтер — Хаберер (Эггештайн, 80), Хефлер — Шаллаи (Шаде, 56), Грифо (Демирович, 80), Чон У Ен (К. Шлоттербек, 90+1) — Хелер.

Байер: Градецки — Фримпонг, Коссуну, Та, Синкгравен (Баккер, 87) — Андрих, Арангис (Паласиос, 80) — Вирц, Демирбай (Сертдемир, 87), Адли (Паулиньо, 76) — Шик (Аларио, 76).

Предупреждения: Н. Шлоттербек, Хелер — Фримпонг, Андрих, Коссуну.