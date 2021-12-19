Норвежец не рассматривается боссами клуба.
Эрлинг Холанд, Getty Images
19 декабря 2021, 20:26
Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд не входит в список интересов мюнхенской Баварии.
Президент Баварии Герберт Хайнер заявил, что клуб устраивает нынешняя атака, которую возглавляет Роберт Левандовски.
"Почему в Баварии не будет Холанда? Потому что у нас лучший нападающий в мире – Роберт Левандовски.
Я убежден, что Левандовски все еще может играть на том же уровне в течение многих лет. Я был бы счастлив, если бы он завершил свою карьеру в мюнхенской Баварии", — цитирует Хайнера Bayern & Germany.
Ранее сообщалось, что Боруссия Д готова удвоить зарплату Холанду, чтобы удержать его в клубе.
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