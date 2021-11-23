Германия

"Шмели" хотят продлить соглашение с норвежским форвардом.

Боруссия Дортмунд планирует начать переговоры по новому контракту с нападающим Эрлингом Холандом.

Как сообщает Sky Germany, руководство немецкого клуба надеется, что им удастся сохранить Холанда хотя бы еще на один сезон. "Шмели" готовы предложить норвежскому форварду зарплату в 16-18 миллионов евро за сезон, что будет вдвое больше его нынешней.

Действующий контракт Холанда с Боруссией Д рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 10 поединков в футболке "желто-черных", забив 13 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов платить Холанду около 40 млн евро в год.