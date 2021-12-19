Германия

Фанат сорвал поединок во второй лиге страны.

В матче Третьей Бундеслиги между Дуйсбургом и Оснабрюком произошел неприятный эпизод.

На 30 минуте встречи главный арбитр встречи Николас Винтер остановил ее из-за расистских выкриков с трибун хозяев.

Они были направлены в сторону нападающего гостей Аарона Опоку. Команды покинули поле и собрались в подтрибунном помещении.

Там они долго обсуждали, стоит ли возобновлять игру и сошлись на том, что матч следует прервать окончательно.

Отмечается также, что правоохранительные органы и стюарды вывели фаната со стадиона. Его дальнейшая судьба неизвестна.

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