Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка немецкой Бундеслиги.

Леверкузенский Байер в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги противостоял Фрайбургу, с которым конкурирует за места в топ-4 турнирной таблицы, на чужом поле, однако в очной дуэли бы вынужден уступить в результате позднего пропущенного гола. В итоге, "черно-белые" обогнали "фармацевтов" на один зачетный балл по итогам очередных выходных.

Обзор матча:

Фрайбург — Байер 2:1

Голы: Грифо, 33 (с пенальти), Шаде, 84 — Арангис, 45+1.

Фрайбург: Флеккен — Кюблер, Линхарт, Н. Шлоттербек, Гюнтер — Хаберер (Эггештайн, 80), Хефлер — Шаллаи (Шаде, 56), Грифо (Демирович, 80), Чон У Ен (К. Шлоттербек, 90+1) — Хелер.

Байер: Градецки — Фримпонг, Коссуну, Та, Синкгравен (Баккер, 87) — Андрих, Арангис (Паласиос, 80) — Вирц, Демирбай (Сертдемир, 87), Адли (Паулиньо, 76) — Шик (Аларио, 76).

Предупреждения: Н. Шлоттербек, Хелер — Фримпонг, Андрих, Коссуну.