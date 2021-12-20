Германия

Football.ua подвел итоги очередным выходным в немецком футболе.

В этом туре, скорее всего, официально умерла очередная чемпионская интрига в Бундеслиге. А как до этого дошло читайте в свежем обзоре тура, крайнем в этом году.

Бавария закончила первый круг разгромной победой

Как мы и говорили, Вольфсбург не сумел навязать ни малейшего сопротивления действующему чемпиону, выглядев очень блекло и депрессивно большую часть встречи.

Нойер — Павар (Тиллманн, 85), Упамекано, Люка Эрнандес (Куасси, 80), Дэвис (О. Ричардс, 80) — Рока (Забитцер, 75), Мусиала — Гнабри (Буна Сарр, 80), Мюллер, Сане — Левандовски

Кастельс — Лакруа, Борнов, Брукс — Р. Баку, Вранкс (Мбабу, 87), Арнольд, Герхардт — Вальдшмидт (Гилавоги, 72), Вегхорст, Штеффен (Ф. Нмеча, 57)

Вот серьезно, мы каждый раз описываем перипетии разгромных матчей Баварии так, будто это в принципе заслуживает столь большого объема. На самом же деле, практически каждая из этих игр напоминает предыдущую и вызывает эффект дежавю. Вот и "волки" подобно Штутгарту в предыдущем туре кое-как старались пободаться с "роттен", но после пропущенного гола несколько затухали, далее позволяя сопернику делать практически все, что заблагорассудиться.

Тот самый победный мяч после дальнего удара Гнабри и сэйва Кастельса провел Томас Мюллер. Для мистера "раумдойтера" сей поединок стал 400-ым за Баварию. Это только в рамках Бундеслиги!

Команда Флориана Кофельдта затем дважды попыталась продемонстрировать свой волчий оскал, вот только вместо белоснежных клыков там были, скорее, пожелтевшие и потрескавшиеся от времени и старости зубы. Оба момента запорол Вут Вегхорст, сначала угодивший в Нойера из зоны правого инсайда, а затем промахнувшийся по мячу после остроумного прострела с фланга.

Ну а когда в начале второго тайма Дайо Упамекано после накидки от Мюллера отметился дебютным голом за Баварию игра официально закончилась и дальше ее можно было не смотреть. Третий результативный презент Куну Кастельсу доставил Лерой Сане, а перед самым окончанием встречи состоялся еще и исторический гол Роберта Левандовски.

43 гола в рамках Бундеслиги в календарном году позволили поляку во второй раз в 2021-ом обойти легендарного Герда Мюллера. У культового немецкого бомбардира навечно останется 42 мяча, забитые им в 1972 году.

14 побед в 17 матчах этого сезона БЛ — впечатляющий показатель для Юлиана Нагельсманна и его команды. Еще и повезло с соперником в повторной жеребьевке Лиги чемпионов. Словом, можно смело в прекрасном настроении заваривать глинтвейн и наряжать елку.

P.S. Мюнхенцы намерены искать новых клиентов на азиатском рынке. Трансфер юного китайского вратаря Лю Шаоцзяна из печально известного города Ухань, а именно из клуба Ухань Фри Таунс — манифест этому утверждению во плоти. 18-летний страж ворот будет выступать за молодежки "Звезды Юга" с перспективами в дальнейшем подняться до уровня основной команды.

Хоффенхайм — Боруссия М

Боруссия безумно хотела наконец-то прервать цепочку из последних неудач и сделать себе подарок на Рождество. Выезд в Зинсхайм является традиционно тяжелым для любого соперника, потеряла здесь очки и банда Адди Хюттера.

Бауманн — Пош, Грилитч, Фогт – Кадержабек (Акпогума, 87), Гейгер, Штиллер (Баумгартнер, 62), Д. Раум — Раттер, Даббур (Бебу, 46), Крамарич

Зоммер — Лайнер, Гинтер, Бенсебаини, Скалли — Крамер, Закария — Херрманн, Штиндль, Тюрам (Нетц, 73) — Эмболо (Плеа, 88)

В очередной раз отмечаем непредсказуемость немецкой Бундеслиги и ее цикличность. В прошлом туре Хоффе откровенно отскочил в Леверкузене, сравняв счет на последних минутах после 0:2 бóльшую часть матча, а на сей раз пострадал от собственного же оружия. Нет, нельзя сказать, что Глабах совсем уж не имел явных моментов, но если брать по совокупности, то хозяева вполне наиграли на победу.

Очередные блестящие матчи провели вратари, игра которых и стала решающим фактором всего-то 1:1 на табло. Оливер Бауманн, главный герой встречи с Байером, совершил четыре спасения, а его коллега Ян Зоммер записал целых шесть, причем львиная доля из них была именно спасениями, а не простой работенкой для топового голкипера.

Два выстрела Жоржиньо Риттера выглядели невероятно опасно, а удар в упор от Бреля Эмболо лишь чудом не конвертировался в гол. Тем не менее, после последнего эпизода и пришел единственный мяч "жеребцов" в матче. Рами Бенсебаини выполнил зрячую подачу во вратарскую с углового, где киллер штрафной Эмболо в касание не оставил киперу "деревенских" ни шанса.

Думалось, что уж на сей раз Боруссия наконец-то удержит победный счет и несколько подсластит себе горечь последних результатов, однако все также не ладно в менхенгладбахском королевстве.

В эндшпиле уже второй тур кряду сработали замены от Себастьяна Хеннеса. На сей раз сработала африканская связка тоголезца Ильхаса Бебу (выверенная подача) и нигерийца Кевина Акпогумы (принял мяч и расстрелял нижний угол ворот Зоммера). Между прочим, резервисты Хоффе забили уже семь голов команды в этой Бундеслиге!

Гладбах, как и Вольфсбург, встретит Рождество и Новый Год в нижней половине таблицы. Необходимо что-то менять, герр Хюттер и герр Кофельдт! Хоффенхайм же никуда из еврокубковой зоны не денется.

Боруссия Дортмунд закончила год с оценкой — "ниже среднего"

Перед игрой Дортмунда против Герты больше всего в прессе обсуждалась не сама игра, а высказывания культового "опорника" Баварии и Ливерпуля Дитмара Хаманна, уже не первый раз откровенно нападающего на рурский клуб по поводу и без. Очередная претензия ныне эксперта Sky была направлена на поединок "шмелей" против Гройтер Фюрта: "Эта победа далась тяжко, как и во всём сезоне. С тем составом, который у них есть, их игра имеет мало чего общего с футболом. Они не играют в футбол, а исключительно работают в футболе. Это не соответствует притязаниям клуба".

А вот его спич касательно недавних действий Джуда Беллингэма: "Беллингхэм — прекрасный, выдающийся игрок, но он уже однажды попал в некрасивую ситуацию из-за высказывания после игры с Баварией. И сейчас это действие с вратарём (видимо, речь о толчке Мануэля Нойера в игре с "красными"). У этого нет ничего общего с футболом. И в этом не было необходимости. Он должен сконцентрироваться на футболе".

После подобных слов не выдержали нервы у коуча Боруссии Марко Розе, ответившего знатному полемисту Хаманну. "Диди" Хаманн просто старается прибить Боруссию Дортмунд. И это уже не в первый раз. Мне кажется, что это ненормально. Мы знаем, что разочаровали в Лиге Чемпионов, но в Бундеслиге после 16 туров у нас 34 очка, и у нас было несколько очень хороших матчей. У нас хороший состав, да. Но иногда можно посмотреть на ситуацию с другой стороны: мы постоянно боролись с массой травм и потерь. И поэтому я говорю, что критика несправедлива, "Диди" Хаманн просто старается прибить Дортмунд, точка".

Честно признаться, подобная полемика по отношению к команде начинает несколько напрягать. Боссы Баварии и ее бывшие игроки уже не первый раз позволяют себе якобы колкие и точечные замечания, которые никоим образом не должны их касаться. Сразу же на ум приходят размышления Румменниге и некоторых экспертов о вылете БД из Лиги чемпионов в стиле — "это провал" и "надо стараться играть лучше в матчах такого уровня".

"Аки" Вацке, Михаэль Цорк и другие представители "шмелей" не позволяли себе какого-то ерничества хотя бы после позорнейших 0:5, которые Бавария "съела" в Гладбахе в игре на кубок, так что связанным с "роттен" людям необходимо переживать за свой клуб, но не совать свой нос в чужой монастырь! Это касательно не футбольных вещей.

После подобной критики Дортмунду необходимо было дать наилучший из возможных вариантов ответа – показать класс на поле. Все-таки слова Хаманна о посредственной игре в Гройтер Фюрте имели и некое рациональное зерно. Та игра и впрямь была худшей с точки зрения качества в этом сезоне.

Шволов — Пекарик (Зеефейк, 55), Штарк, Торунарига, Миттельштадт — Дарида (Тузар, 72), Аскасибар — Рихтер (Гехтер, 72), Эккеленкамп (Зельке, 87) — Бельфодиль (Платтенхардт, 87), Маолида

Кобель — Менье (М. Вольф, 72), Витсель (Загаду, 72), Понграчич, Шульц (Геррейру, 72) — Джан, Дауд — Брандт (Тиггес, 81), Ройс (Т. Азар, 58), Мален — Холанд

Реабилитации не получилось. И здесь хотелось бы вернуться к критике команды и персонально Марко Розе. Вот скажите, в какой красивый футбол могут играть "шмели", если в клубе полно неликвида как Шульц или Рейниер, а руководство для успокоения фанатов, требующих качественных игроков, затыкают проблемную позицию центрального защитника баночником Вольфсбурга Понграчичем?!

С таким профайлингом игроков можно играть в ярком и красивом стиле?! Да это просто чудо, что он умудрился держать Дортмунд в чемпионской гонке так долго, да еще и выдав один из лучших первых кругов в истории черно-желтой команды.

Может стоит избавляться от игроков, вроде описанных выше звезд, и вместо этого держать в составе пусть менее одаренных, но пахарей, как проданный в Севилью Томас Дилэйни? Помнится, у Юргена Клоппа костяк чемпионского Дортмунда составляли не техничные суперзвезды, а простые работяги, штучный товар, который нивелировал свои технические огрехи интенсивной работой над собой — Суботич, Гросскройц, Свен Бендер, Кель, Вайденфеллер, Шмельцер.

Вы знаете, мы тут заметили интересную тенденцию. Взгляните на результаты Боруссии Д и Баварии в последних турах Бундеслиги перед зимними паузами с сезона-2013/14.

2013/14

Боруссия Д — Герта — 1:2

Штутгарт — Бавария — 1:2

2014/15

Вердер — Боруссия Д — 2:1

Майнц — Бавария — 1:2

2015/16

Кельн — Боруссия Д — 2:1

Ганновер — Бавария — 0:1

2016/17

Боруссия Д — Аугсбург — 1:1

Бавария — Лейпциг — 3:0

2017/18

Боруссия Д — Хоффенхайм — 2:1

Штутгарт — Бавария — 0:1

2018/19

Боруссия Д — Боруссия М — 2:1

Айнтрахт — Бавария — 0:3

2019/20

Хоффенхайм — Боруссия Д — 2:1

Бавария — Вольфсбург — 2:0

2020/21

Унион — Боруссия Д — 2:1

Байер — Бавария — 1:2

Заметили уникальную чистоту результатов мюнхенцев? То-то и оно!

Долго разглагольствовать о самой игре особого смысла нет. Боруссия в равном первом тайме сумела повести в счете после того, как Миттельштадт в попытке выбить мяч из-под ноги Холанда позволил Юлиана Брандту избежать офсайда и четким "черпачком" перекинуть его над Шволовым (экс-игрок Байера наибольшее количество голов в Бундеслиге забил именно в ворота берлинцев, любит он эту команду), но во втором пропустила трижды, причем Марко Рихтеру удалось оформить дубль впервые с 2019-го года!

Дортмунд сумел сократить отставание усилиями Штефена Тиггеса, замкнувшего кросс Рафы Геррейру. "Шмели" попросту вдавили хозяев в их штрафную в последние 20/25 минут, но кроме сокращения счета ни на что не сподобились, а раздражающие затягивания времени от футболистов Герты позволили им грамотно сбить темп и удержать приемлемый результат Тайфун Коркут и его парни ликуют. Как говорится, пижоны плачут, а великие торжествуют. Может критики и впрямь что-то знают?

А Боруссию от всей души поздравляем со вчерашним 112-ым днем рождения!

Коротко об остальных:

— Айнтрахт минимально одолел Майнц во Франкфурте, поставив эффектную точку в первом круге (1:0). Единственный и долгожданный мяч забил Йеспер Линдстрем с передачи Рафаэля Борре, грамотно пробив мимо Робина Центнера. "Карнавальщики" создали несколько ответных шансов, но "орлы" ответили и своими, как, к примеру, попадание Айдина Хрустича в перекладину на 61 минуте. Не зря мы выписывали авансы Оливеру Гласнеру и заклинали руководство "черно-красных" не торопиться с увольнением экс-коуча Вольфсбурга.

Пребывание клуба в нижней половине таблицы было лишь аномалией и притиркой новичков и тренера к команде, чему свидетельством дальнейшая прогрессия по результатам. Айнтрахт уверенно выиграл свою группу в Лиге Европы без единого поражения, а в последнее время начал стабильно набирать очки в чемпионате. С начала ноября он выиграл шесть матчей БЛ.1 из семи, уступив лишь Хоффенхайму в гостях, а также добыв три победы кряду в последних турах над Байером (5:2), Боруссией М (3:2) и Майнцем (1:0). Красавцы!

— Унион закончил год минимальной победой в Бохуме (1:0). В самый ответственный момент бремя лидера на свои плечи взвалил опытнейший Макс Крузе, нанесший классный удар в верхний угол из-за пределов штрафной после передачи серебряного призера Олимпийских игр в Рио Гриши Премеля.

Во втором круге "железные" обязаны несколько подтянуть результаты, так как из Лиги конференций, напомним, они благополучно вылетели, сыграв вничью в заключительном матче с пражской Славией, в котором банде Урса Фишера нужна была только победа.

— Гройтер Фюрт набрал пятое очко в сезоне, раскатав нулевку с Аугсбургом на своем поле. "Трилистники" не показали ничего выдающегося в атаке, чему свидетельством четыре удара всего и один в створ, но "фуггеры" не сумели воспользоваться формой уставшего после энергозатратного выезда в Дортмунд в середине прошлой недели соперника.

— Арминия в меньшинстве умудрилась обыграть Лейпциг на Ред Булл Арене (2:0). Несмотря на подавляющий процент владения и большее количество ударов "быки" довольно плохо выглядели в завершающей фазе атак, чего не скажешь о сопернике. Оба гола не состоялись бы без участия Флориана Крюгера.

Сперва он убежал на пространстве по левому полуфлангу, а после его прострела Билефельду со второй попытки удалось прошить Петра Гулачи, а уже после удаления Фабиана Клоса за грубый фол (прямая красная!) немецкий форвард грамотно перехватил передачу поперек от Кристофера Нкунку на Тайлера Адамса, выведя Масая Окугаву на рандеву с венгерским стражем ворот.

— Подзаглохнувший в последнее время Фрайбург (всего 3 победы в 9 последних матчах до отчетного тура) красиво закончил поистине крутое полугодие, одолев посыпавшийся в последних турах Байер (2:1). Первый тайм получился равным, а Чарльз Арангис, после передачи "бисиклетой" (!) Джонатана Та, ответил своим взятием ворот на эффектную "паненку" Винченцо Грифо (см. голы тура) с одиннадцати метров.

Тем не менее во втором тайме из "аптекарей" словно выбили весь дух, так как они сподобились на жалкий удар за 45 с лишним минут, а вот команда Кристиана Штрайха была не столь компромиссна. В каком-то смысле вина за пропущенный мяч лежит на Лукаше Градецки, однако и защитнички "фармацевтов" сыграли также "великолепно", позволив Кевину Шаде в касание замкнуть кросс недавно игравшего против сборной Украины за Боснию и Герцеговину Эрмедина Демировича. Фрайбург провел свой лучший первый круг в истории Бундеслиги!

— Кельн впервые в сезоне сумел оставить свои ворота "сухими" в матче Бундеслиги! В не самой зрелищной игре против Штутгарта все решила связка, сделавшая победу над Вольфсбургом (3:2) в прошлом туре – Кингсли Шиндер (ассист) и Антони Модест (гол). "Козлики" вплотную подобрались к седьмому еврокубковому месту.

Интересные факты:

— Вольфсбург — любимый клуб Роберта Левандовски в Бундеслиге. В 21 матче против "волков" поляк забил 24 мяча, в том числе знаменитый пента-трик в сентябре 2015 года.

— Бавария выиграла 39 из 49 встреч против Вольфсбурга в Бундеслиге. Кроме того, они никогда не проигрывали ему в домашних матчах в рамках чемпионата Германии (23 победы и 2 ничьих).

— Арминия Билефельд с пятой попытки сумела обыграть РБ Лейпциг.

— 22 очка "быков" на этом этапе сезона являются их худшим показателем в эпоху Бундеслиги.

— Макото Хасебе провел свой 200-ый матч за Айнтрахт в рамках БЛ.1.

— Защитник Майнца Александер Хак провел свой сотый поединок в элитном дивизионе чемпионата Германии.

— Майнц все еще не может победить на выезде в этом сезоне!

— Хоффенхайм нанес наибольшее количество ударов в каркас ворот среди всех клубов в первой Бундеслиге этого сезона.

— С четырьмя голами и тремя ассистами капитан Гройтер Фюрта Бранимир Хргота поучаствовал в 53,8% голов "трилистников" в этом чемпионате (13).

— Исхак Бельфодиль в игре с Дортмундом прервал свою черную серию из 30 матчей в Бундеслиге без голов.

— Гол Чарльза Арангиса стал для него первым с августа 2019 года.

— Джонатан Та отдал третью голевую передачу в этом сезоне Бундеслиги за Байер, что является его рекордным показателем за одну кампанию.

— Кельн забил 9 голов в последние 15 минут матча в этом сезоне Бундеслиги.

— Штутгарт в кампании-2021/22 выиграл лишь один из восьми выездных поединков БЛ.1.

Лучший гол 17 тура:

Серж Гнабри (Бавария)

Марко Рихтер (Герта)

Эффектная "паненка" Винченцо Грифо (Фрайбург)

Бонус: лучший гол тура во второй Бундеслиге

Себастьян Керк (Ганновер)

Лучший тренер 17 тура:

Себастьян Хеннес (вырванная ничья с гладбахской Боруссией с позиции силы, позволившая Хоффенхайму удержаться в зоне еврокубков, а также седьмая замена, принесшая "деревенским" результат)

Фрэнк Крамер (Арминия, сенсационная победа над Лейпцигом в гостях)

Оливер Гласнер и его Айнтрахт, одолевший Майнц на завершение года и взлетевший в еврокубки

Кристиан Штрайх и его Фрайбург, победивший Байер и по итогу выдавший лучший первый круг за время выступлений в первой Бундеслиге

Лучший игрок 17 тура:

Томас Мюллер (Бавария, гол + ассист, сделавшие игру против Вольфсбурга)

Пара вратарей Оливер Бауманн – Ян Зоммер, позволившие Хоффенхайму и Боруссии Менхенгладбах набрать по одному очку в очной ставке

Марко Рихтер и его дубль в ворота Боруссии Дортмунд

Худшие в 17 туре:

Защита Боруссии Дортмунд в полном составе, а также Юлиан Брандт. Игравший на позиции центрбека Аксель Витсель, не угнавшийся за Исхаком Бельфодилем в эпизоде с первым голом, Марин Понграчич, и, собственно, Брандт, помимо гола в первом тайме подаривший сопернику два мяча во втором.

РБ Лейпциг, умудрившийся сгореть Арминии в большинстве на своем поле.

Очередное поражение Вольфсбурга в пятом матче подряд без особых контршансов.

Символическая сборная 17 тура:

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Роман Котляр, Football.ua