Германия

Поляк признался, что ему пришлось по душе общение с аргентинцем.

Нападающий сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовски рассказал о церемонии вручения Золотого мяча-2021.

"Мы немного пообщались с Лео Месси. Это была великолепная ночь. Также я имел возможность поговорить с Килианом Мбаппе. Слова Месси в мой адрес о Золотом мяче-2020 действительно тронули меня. Это не были пустые слова. Приятный момент в моей карьере.

С тех пор, как я стал профессионалом, Месси и Роналду были выше всех остальных. Между ними всегда была дуэль. Все дело в том, какой тип игроков вы предпочитаете".

"Трудно выиграть чемпионат мира с Польшей, мы должны быть реалистами. Я очень доволен своей карьерой. Но я все еще голоден — когда я выигрываю чемпионат, я хочу чтобы снова выиграть. Например, Лигу чемпионов. Я работаю над этим каждый день.

В будущем, я хочу забить в финале Лиги чемпионов. Также в моих мечтах решающий гол за Польшу в матче чемпионата мира. Я мечтаю об этом", — цитирует Левандовски Bayern & Germany.

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