Германия

Пользователям предлагается выбрать наиболее эффектное взятие ворот.

Напряженный последний календарный месяц в 2021 году в исполнении команд-участниц немецкой Бундеслиги подарил болельщикам немало эмоций.

С "зимним" чемпионом в этой стране все достаточно очевидно — мюнхенская Бавария идет за очередным титулом, однако увидеть Штутгарт, менхенгладбахскую Боруссию или Вольфсбург внутри или вблизи к зоне вылета соответственно было достаточно неожиданно.

Команды за три недели декабря сумели сыграть, ни много, ни мало, целых четыре тура национального первенства, а в матчах при этом были зафиксированы наиболее разнообразные варианты исходом.

К примеру, Байер и Гройтер Фюрт в рамках 14-го тура настреляли сразу восемь голов за матч (7:1), а лишь две игры за этот период завершились и вовсе без забитых мячей — Унион и Фрайбург, а также "зелено-белые" и Аугсбург, голов друг другу не забивали (0:0).

Стало быть, было из чего выбрать претендентов на звание лучшего взятия ворот в декабре 2021 года.

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