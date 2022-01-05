Германия

Терпение рано или поздно заканчивается даже у немецкого клуба.

Контракт нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда подходит к концу лишь летом 2024 года, однако в соглашении немецкого футболиста есть пункт, согласно которому он может покинуть команду уже по итогам второго сезона выступлений, если желающий заполучить его клуб согласится выплатить фиксированную сумму в 75 млн евро компенсации.

Все, чего хотят при этом "шмели", — уверенность в том, что им удастся подписать кого-то на замену своему ключевому исполнителю еще во время зимнего трансферного окна, в случае, если он таки решится на переход.

Именно поэтому руководство Боруссии донесло до представителей Холанда информацию о том, что будет вести переговоры с другими клубами только до 31 января, на случай, если 21-летний исполнитель хочет сменить клуб перед стартом следующего сезона.

На данный момент, Эрлинг завершил отпуск в испанской Марбелье, и уже готовится к возобновлению сезона немецкой Бундеслиги, в то время как каталонская Барселона, мадридский Реал и английский Манчестер Сити спорят между собой за право подписать его.

Для замены норвежца у Боруссии есть несколько вариантов — Душан Влахович из Фиорентины, Дарвин Нуньес из лиссабонской Бенфики, Саша Калайджич из Штутгарта, а также Карим Адейеми из австрийского РБ Зальцбург.