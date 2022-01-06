Германия

Герту также устроили предложенные итальянским клубом условия трансфера.

Польский нападающий берлинской Герты Кшиштоф Пьонтек в первой половине сезона немецкой Бундеслиги так и не смог прийти к стабильным показателям результативности, в результате чего во время зимнего трансферного окна решил обновить место трудоустройства.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, Фиорентина вышла с предложением в адрес "Старой Дамы" о взятии 26-летнего игрока в аренду до конца сезона, после чего за "лилиями" будет закреплено первоочередное право выкупа за 15 млн евро.

Герту устроило подобное предложение, и уже 6 декабря Пьонтек отправился в расположение итальянского клуба, где его будет ожидать медицинский осмотр с последующим подписанием необходимых бумаг.

В текущем сезоне Кшиштоф провел 10 матчей в составе немецкого коллектива, отличившись по одному голу и голевой передачей.