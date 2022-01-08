Германия

Гендир дортмундского клуба прокомментировал возможный трансфер норвежского форварда.

Норвежский нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд является одним из наиболее востребованных футболистов на трансферном рынке, однако его нынешний клуб по понятным причинам не спешит расставаться со своим ключевым исполнителем до завершения текущего сезона.

В частности, генеральный директор "шмелей" Ханс-Йоахим Ватцке высказался по поводу возможного ухода форварда следующим образом:

"Эрлинг не уйдет в январе. Кто в здравом уме отдаст одного из лучших нападающих Европы на зимнем рынке, если только для этого нет жизненной необходимости?!

Боруссия Дортмунд продолжает принимать участие в трех турнирах, поэтому мы хотим на равных состязаться с лучшими командами по всему миру. Будет очень трудно удержать Эрлинга, но мы готовы сделать все необходимое для этого.

Зимой его уход исключен, но летом… Посмотрим. Будет очень сложно его удержать", — заключил немецкий функционер.

Отметим, что на норвежского футболиста претендуют два испанских гранда — мадридский Реал и каталонская Барселона, а также английский Манчестер Сити.