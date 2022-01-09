Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия была на грани провала в гостевом поединке против франкфуртского Айнтрахта, однако сумела по второго тайма отыграть два пропущенных до перерыва мяча. Эрлинг Холанд промолчал в данном поединке, однако его партнеры уложились с тремя результативными ударами всего за 20 заключительных минут.

Обзор матча:

Айнтрахт Ф — Боруссия Д 2:3

Голы: Борре, 15, 24 — Азар, 71, Беллингэм, 87, Дауд, 89

Айнтрахт Ф: Трапп — Чендлер, Хинтереггер, Ндика, Тута, Костич — Роде (Якич, 66), Хрустич (Пасиенсия, 90), Камада (Хасебе, 79), Линдстрем (Ламмерс, 66) — Борре.

Боруссия Д: Кобель — Менье, Хуммельс, Джан, Геррейру — Брандт (Азар, 65), Дауд, Беллинге — Ройс (Витцель, 90), Мален, Холанд.

Предупреждения: Хинтереггер, Чендлер, Борре — Холанд, Азар.