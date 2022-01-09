Германия

"Россонери" победили на выезде со счетом 3:0.

В поединке 21-го тура итальянской Серии А Милан обыграл на выезде Венецию со счетом 3:0.

Счет уже на первой минуте поединка открыл нападающий Златан Ибрагимович. Во втором тайме защитник гостей Тео Эрнандес оформил дубль и увеличил преимущество "россонери".

Венеция – Милан 0:3

Голы: Ибрагимович, 2, Эрнандес, 48, 59 (пенальти).

Венеция: Ромеро – Маццокки, Свобода, Чеччарони, Хапс – Кюизанс (Кийин, 60), Ампаду, Бузио (Фьордилино, 79) – Араму (Юнсен, 60) – Анри (Чрнигой, 60), Окереке (Бьяркасон, 88).

Милан: Меньян – Флоренци (Странья, 88), Калулу, Габбья, Эрнандес – Тонали, Бакайоко – Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Браим Диас (Мальдини, 73), Рафаэл Леау (Ребич, 62) – Ибрагимович (Жиру, 73).

Предупреждения: Чеччарони – Салемакерс, Габбья, Тонали.

Удаление: Свобода, 58.