Германия

Берлинцы не смогли отыграться в домашнем матче.

Герта в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Германии принимала на своем поле Кельн и потерпела поражение.

"Козлы" открыли счет уже на исходе получаса игры усилиями Модеста, а через несколько минут Дуда сделал счет 0:2.

Дарида вернул надежды берлинцам, но Тильман снял все вопросы в компенсированное к матчу время.

Герта — Кельн 1:3

Голы: Дарида, 57 — Модест, 30, Дуда, 32, Тильман, 90+1

Герта: Шволов — Пекарик (Клюнтер, 81), Штарк, Торунарига, Миттельштедт — Дарида, Сердар, Аскасибар (Тузар, 81) — Зельке (Эккеленкамп, 69), Маолида (Боатенг, 69), Рихтер.

Кельн: Швэбе — Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц (Тильманн, 66) — Шауб (Любичич, 65), Дуда (Острак, 85), Озджан — Модест, Ут (Хорн, 78).

Предупреждения: Торунарига, Сердар, Боатенг — Хуберс