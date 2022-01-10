Представляем вашему вниманию подборку лучших мячей из первенства Германии.
Роберт Левандовски, Getty Images
10 января 2022, 18:59
В Бундеслиге в минувший уикенд прошли матчи восемнадцатого тура, который подарил много результативных поединков и красивых голов. В целом за уик-энд было забито 30 мячей.
Официальный канал Бундеслиги на YouTube представляет подборку лучших голов, забитых в минувшем туре.
В этот список попали забитый мяч в исполнении полузащитника Лейпцига Кристофера Нкунку, красивый обводящий удар от хавбека дортмундской Боруссии Махмуда Дауда, результативное завершение атаки от полузащитника Лейпцига Доминика Собослаи, точный выстрел хавбека Фрайбурга Яника Хаберера и красивый гол от нападающего Баварии Роберта Левандовски.
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