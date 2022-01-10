Германия

Football.ua подводит итоги очередного тура в первенстве Германии.

Бундеслига вернулась на наши экраны! Пусть 18 тур и был омрачен пустыми трибунами и ковидом в станах команд, но все равно любопытных событий было в избытке. Выделяется, прежде всего, поражение Баварии.

Боруссия Менхенгладбах – злой гений мюнхенской Баварии

1:1, 0:5, 1:2 – это результаты поединков между Баварией и гладбахской Боруссией в этом сезоне. Годы идут, тренеры меняются, а Мюнхен так и не научился как следует играть с "жеребцами". Шутка ли, чтобы понимать всю степень неудобности БМ для немецкого гегемона достаточно взглянуть на историю противостояния с сезона-2011/12, когда коллектив с Боруссия-Парк перестал бороться за выживание и начинал свой прогресс под руководством Люсьена Фавра: +9=4–9.

Теперь уже полнейший паритет с учетом победы подопечных Адди Хюттера в отчетной встрече. Причем до пятничной победы Бавария уже успела трижды уступить Менхенгладбаху в родных стенах за упомянутый выше период, в том числе 0:3 в первом круге сезона-2018/19.

Словом, какие-то еще комментарии тут излишни.

Матч на Альянц Арене до последнего пребывал в подвешенном состоянии. Бавария всячески старалась добиться переноса игры из-за вспышки ковида внутри клуба, но DFL не пошел ей на встречу. Регламент турнира говорит нам о том, что любая команда обязана располагать 15-ю игроками для того, чтобы встреча состоялась, причем 9 из них должны иметь профессиональные контракты. Подобным количеством игроков "роттен" располагали, так что все по букве закона.

Тут стоит упомянуть и новые ковидные правила в Бундеслиге. В случае заражения "Омикроном" футболист команды Х обязан отсидеть не менее двух недель в карантине, если же он будет заражен каким-то из уже известных и изученных штаммов, то срок изоляции может быть снижен вплоть до 5/6 дней.

Возвращаясь к составам. Лавка Баварии очень заметно осиротела после всех потерь. Считаем. Из-за заражения коронавирусом "Звезда Юга" не досчиталась Упамекано, Сане, Ричардса, Нойера, Лукаса Эрнандеса, Куасси и Дэвиса. Добавьте к этому еще и травмы Горецки и Станишича, а также отъезд Буна Сарра и Эрика Максима Чупо-Мотинга. Целая команда!

По причине скудности ресурсов Юлиан Нагельсманн вынужден был затыкать дыры в составе кем придется. Так, к примеру, Йозуа Киммих отправился на правый фланг защиты, а номинальный атакующий полузащитник Марсель Забитцер впервые в карьере перекочевал на левый фланг обороны.

Ульрайх – Киммих, Павар, Зюле, Забитцер – Марк Рока (Ваннер, 75), Мусиала – Гнабри, Мюллер, Тиллманн (Копадо, 75) – Левандовски

Зоммер – Гинтер, Эльведи, Янчке (Бейер, 67) – Крамер (Бенеш, 79) – Лайнер (Херрманн, 79), Нойхаус (Плеа, 67), К. Коне, Нетц – Штиндль (Тюрам, 90), Эмболо

Боруссия же подобных проблем не испытывала. Минус Беннеттс, Дукур, Закария и Скалли из-за болезни, Йонас Хофманн из-за травмы и Рами Бенсебаини по причине отлучки в сборную Алжира на КАН – вот и все потери, причем лишь последних четверых можно по-настоящему окрестить таковыми. Короче говоря, потеря Баварией очков в этой игре откровенно напрашивалась еще до стартового свистка Даниэля Зиберта.

Как охарактеризовать этот матч? Честно признаться, зрелище в столице Баварии вышло под стать всем снегопаду, активно оросившему местную поляну, и кадровым потерям.

Обе команды выглядели интересно лишь вспышками, а Гладбаху хватило всего-то одного активного отрезка в матче, чтобы увезти победу.

Даже при всех трудностях команда Нагельсманна создала достаточно как минимум для ничьей, но когда в противоположных воротах стоит Ян Зоммер, а защитный блок играет так, как умеет, забить такому сопернику является весьма нетривиальной задачей.

Швейцарский голкипер совершил сразу пять сэйвов, причем некоторые из них, как, к примеру, на 8 минуте, когда он вытянул опаснейший обводящий удар Сержа Гнабри из-за пределов штрафной, или на исходе четверти часа игры, помешав Левандовски поразить незащищенные ворота.

Роберт то свой момент нашел (см. голы тура), но далее Боруссия ответила оппоненту наилучшим из возможных способов. Йозуа Киммих, игравший высоко по всей бровке, из-за чего на позиции правого фулбека порой оказывался Гнабри (!), неудачно выбил мяч из штрафной, который подхватил Флориан Нойхаус, в касание расстрелявший Свена Ульрайха.

Прошло буквально несколько минут, "жеребцы" заработали угловой, Нетц подал с углового в центр вратарской на Лайнера, вынимай – 1:2!

Концовка первого тайма получилась ураганной. Сперва Ульрайх спас свою команду от третьего пропущенного мяча, затем в ответной атаке Левандовски угодил в дальнюю штангу из вратарской (!), а добивание Мюллера по пустым воротам заблокировал бросившийся под удар Гинтер.

Во втором тайме баварцы пытались создать что-то конструктивное, но кроме невероятного промаха Киммиха, не попавшего в ближний угол из убойной позиции, и вспомнить нечего.

Никакой катастрофы не произошло. Вот если лазарет Баварии не начнет пустеть в ближайшее время, то можно будет немного и побеспокоиться.

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Байер – Унион Берлин

Удивительная история. Поединок с Унионом стал пятым в этом сезоне для Байера, в котором он умудрился упустить добытое преимущество по ходу встречи. В домашней игре с Дортмундом "фармацевты" дважды вели в счете, но уступили с карнавальным счетом 3:4, трижды позволили Кельну, Айнтрахту и Хоффенхайму уйти от поражения с 0:2, и на десерт – минимально обыгрывали берлинцев, но пропустили "двушку".

Градецки – Фримпонг (Аларио, 83), Та, Хинкапи, Баккер – Андрих, Демирбай (Беллараби, 77) – Диаби, Вирц, Паулиньо (Адли, 77) – Шик

Люте – Йекель, Кнохе, Марвин Фридрих – Триммель (Райерсон, 78), Рани Хедира, Промель (Мевальд, 71), Гиссельман (Очипка, 26) – Харагучи (Озтунали, 46) – Крузе, Беренс (Фогльзаммер, 46)

Сомнительная тенденция, благо, не помешавшая Байеру выцепить одно очко.

Первый тайм в Леверкузене помимо голов не запомнился абсолютно ничем выдающимся. Команды либо чрезмерно осторожничали, либо не доводили до ума свои попытки распечатать ворота друг друга.

И Байер, и Унион забили свои голы перед самым перерывом фактически с первых же действительно голевых моментов.

Очередным голом за "аптекарей" отметился Патрик Шик. Андреас Люте успел выбить мяч из-под ног Муссы Диаби в ходе атаки "черно-красных", но того подхватил чешский форвард, с острого угла расстреляв дальний угол.

Столичный коллектив ответил не менее красивым образом. Лукаш Градецки с трудом парировал плотный выстрел из-за штрафной, но Гриша Премель успел сложиться "щучкой", не оставив финскому голкиперу ни шанса.

Полузащитник с отнюдь не немецким именем затем еще и оформил дубль в начале второго тайма, с близкого расстояния переправив игровой снаряд в сетку. Офсайда в момент передачи/удара Макса Крузе там все-таки не было, что и доказал повтор.

Байеру таки удалось выровнять цифры на табло (Карим Беллараби эффектно качнул защитника на фланге, затем выложив мяч точно на голову Джонатану Та), но ближе к победе были именно "железные".

Считаем. Однажды Градецки намертво зафиксировал сферу в руках после неприятного выстрела издали, в еще одной атаке Унион запустил мяч параллельно воротам в неплохой ситуации, еще дважды за Байер сыграл каркас ворот, в том числе на последней добавленной минуте (Бастиан Очипка).

Сократить отставание от дортмундской Боруссии до минимума не удалось. Так из-за победы Хоффенхайма и ничьей Фрайбурга команда Херардо Сеоане и вовсе вылетела из зоны Лиги чемпионов!

Боруссия совершила невероятный камбэк во Франкфурте-на-Майне

Но самый ураганный матч тура был сыгран на Коммерцбанк-Арене. Не совсем понятно, как Айнтрахт умудрился даже не сыграть вничью, а проиграть, но болельщиков Дортмунда это мало волнует.

Трапп – Тута, Хинтереггер, Н'Дика – Чендлер, Роде (Якич, 66), Хрустич (Пасиенсия, 90+2), Костич – Линдстрем (Ламмерс, 66), Борре, Камада (Хасебе, 79)

Кобель – Менье, Джан, Хуммельс, Геррейру – Дауд, Брандт (Торган Азар, 65), Беллингэм, Ройс (Витсель, 90+2) – Мален, Холанд

Поражение Баварии вынуждало "шмелей" играть во Франкфурте только на победу, если они хотели все еще оставить какие-то шансы на борьбу за титул. Тем не менее, первый тайм разбил эти надежды в прах.

Стартовый план "орлов" работал, как часы. Боруссии удалось начало встречи, а именно первые 10/15 минут, когда давление у ворот хозяев могло перерасти в нечто большее. Особенно провисал правый фланг Айнтрахта, в котором в изоляции находился Тома Менье, своими рывками приводивший защитников в черных футболках в замешательство. Так бельгиец на второй минуте классно прорвался в штрафную и нанес удар внешней стороной стопы, но Кевин Трапп в эффектном полете перевел мяч на угловой.

А затем команда Оливера Гласнера открыла счет.

Все мы прекрасно знаем, сколь дьявольски эффективны действия Филипа Костича, особенно по части стандартов. Видимо, известный мем "знания сила" нельзя применять по отношению к дортмундской команде. Так вот, подача серба со штрафного привела к голу Рафаэля Борре. Марко Ройс махнул мимо мяча, Джуд Беллингэм не доглядел за колумбийцем, а Грегор Кобель сумел коснуться игрового снаряда, но удар был настолько неприятным, что этого оказалось недостаточно.

Вскоре начудил активный в стартовом отрезке Менье, опрометчиво сыгравший вперед, тем самым приведя к быстрой комбинации франкфуртцев и классному выстрелу все того же Борре с разворота. Вновь на авансцене оказался Ройс, в попытке на дриблинге обработать и вывести мяч подальше, подаривший его соперникам.

Айнтрахт заметно прижал Дортмунд перед перерывом и если бы забил третий, то игра была бы полностью сделана. Уж простите за столь банальный штамп. А моменты были, да еще какие! Н'Дика сотряс штангу, а Линдстрем, успевший восстановиться и сдать два необходимых для участия в матче отрицательных теста, убежал практически один на один со своей половины поля, но запорол явный голевой момент бездарным ударом в боковую сетку. Боруссия могла сократить отставание в добавленное время, но Трапп потащил удар головой от Матса Хуммельса после углового, а добивание Малена из вратарской пришлось в каркас ворот.

Зато второй тайм прошел уже под диктовку гостей. "Шмели" не имели града моментов, Айнтрахт спокойно контролировал события на поле, хоть и отдал мяч сопернику (39% на 61% в пользу сами понимаете кого), но помогла замена от Марко Розе + имела место теоретическая потеря концентрации защитниками "орлов", как нам кажется. С Боруссией Дортмунд необходимо играть с первой и до последней минуты!

Во всех трех голах непосредственное участие принял Эрлинг Холанд. Норвежец сперва блестяще сыграл в подыгрыше, выведя появившегося на замену вместо Брандта Торгана Азара на ударную позицию, затем поборолся за мяч, что привело ко второй волне атаки с пасом Менье на голову Беллингэму, и на десерт стянул на себя защитников и прикрыл игровой снаряд корпусом, освободив драгоценное пространство для Махмуда Дауда, забившего свой первый гол в сезоне Бундеслиги. Радости игрокам и тренерскому штабу Дортмунда не было предела!

Таким образом, разрыв от Баварии теперь составляет не 9, а 6 очков. Какая же парадоксальная эта команда Марко Розе, черт возьми! У нее бывают худшие дни и бездарные матчи, но в большинстве из них в этом сезоне она научилась выгрызать очки даже там, где это было совершенно не очевидно! Так и куется менталитет сильного коллектива. На будущей неделе "шмелей" ожидает домашняя проверка Фрайбургом.



Коротко об остальных:

- В довольно скучном матче Гройтер Фюрт поделил очки со Штутгартом (0:0). "Швабы" заметно превзошли соперника по ударам (16 против 7), вот только большинство из них даже не прилетело в створ ворот "трилистников". Новичок постепенно пакует чемоданы во вторую Бундеслигу.

- Лейпциг неожиданно легко и непревзойденно уничтожил Майнц на своем поле (4:1). Много писать об этом матче не выйдет, так как игра практически все 90 минут шла в одни ворота. Всему виной удаление Александра Хака уже на 19 минуте, что предопределило итоговое поражение "карнавальщиков", которые сподобились лишь на два удара по воротам Петра Гулачи. Разгром был оформлен во втором тайме, причем три мяча "быки" забили с 4 ударов в створ. Блистала же великолепная связка Андре Силва – Кристофер Нкунку. На счету португальца реализованный пенальти и мощный выстрел с подбора после откидки француза, а вот воспитанник ПСЖ выступил еще ярче (см. игроки тура). В обозримом будущем его ждет повышение в команду с амбициями посерьезнее. К этому он уже давно созрел!

- Фрайбург умудрился упустить преимущество в два мяча с Арминией (2:2). Уже на шестой минуте Яник Хаберер заставил капитулировать Штефана Ортегу ударом в дальний угол, но далее страж билефельдских ворот продолжил показывать уверенную игру (4 сэйва), впрочем, к его блестящим действиям в рамке по сезоне мы уже успели привыкнуть. Не успели команды выйти из раздевалок после перерыва, как У Ен Чон откликнулся на зрячую нацеленную передачу Кристиана Гюнтера, головой с близкого расстояния переправив предмет раздора в правый угол. Арминия не сдалась, за что и была вознаграждена. Сперва роскошный гол удался еще одному лидеры "черно-синих" Масая Окугаве, а на 87 минуте вышедший вместо Флориана Крюгера Брайан Ласме счет сравнял.

- Хоффенхайм добыл волевую победу над Аугсбургом (3:1). На 5 минуте бездарнейшим образом сыграл Штефан Пош, проигравший позицию своему соотечественнику Михаэлю Грегоричу, вернее, позволивший ему отклеиться от себя в момент подачи углового Арне Майером. К счастью для "деревенских" у них есть Ильхас Бебу, к еще большему счастью – его Того не пробился в финальную стадию Кубка Африканских Наций. Оба мяча этого парня вышли типично бомбардирскими, то бишь в касание после прострелов Раума и Акпогумы с флангов. Краек Хоффе (это мы про Давида Раума) в эндшпиле еще и отметился сам, переправив мяч в сетку с отскоком от газона под аккомпанемент знаменитой "Was wollen wir trinken".

P.S. Приятной новостью для "фуггеров" по итогу матча стал лишь дебют Рикардо Пепи, сменившего швейцарца Энди Зекири во втором тайме. Очередной американец в первой Бундеслиге, следующий по проторенным дорожкам Пулишича, Сарджента, Рейны и других, но дело не только в этом. Пепи – отныне самый дорогий трансфер "на вход" в истории Аугсбурга (20 млн. евро), что для скромного баварского коллектива выглядит просто невероятной и неподъемной суммой. Практически тут же поползли слухи о том, что в этой сделке свою лепту внесли старшие братья из Мюнхена (памятуя о похожих телодвижениях при переезде Сержа Гнабри в бременский Вердер в свое время), но, скорее всего, дело несколько в другом, а именно в американском инвесторе Дэвиде Блитцере из Bolt International Holdings. Последние владеют 45% акций в Hofmann Investoren, а вот Хофманн в названии – это Клаус Хофманн, президент и председатель правления Аугсбурга. Сам Блитцер не имеет прямой роли в клубе, но приглашали его как раз с целью находить для клуба возможности на американском рынке, потенциальных спонсоров. Короче говоря, отличная сделка для освоения "фуггерами" американского рынка и привлечения новой аудитории, что, соответственно, сулит и определенную прибыль.

- Кельн разобрался с Гертой на выезде (3:1). Два из трех голов "козлов" пришли перед перерывом. Сперва дежурным мячом отличился Антони Модест, замкнувший фланговую подачу Марка Ута, а вскоре роскошный дальний выстрел, заставший Александера Шволова врасплох, удался Ондрею Дуде. "Старая дама" сумела сократить отрыв в середине второй половины встречи (Владимир Дарида откликнулся на подачу со штрафного), но в самой концовке, когда хозяева откровенно поджали гостей, грубо ошибся все тот же Дарида. Чешский полузащитник не сумел ни обработать мяч, ни отдать его назад, вместо этого подарив Яну Тильману выход один на один. Как ни пытался спасти свою команду набегавший на пустые ворота Лукас Клунтер, все было тщетно.

- Продолжает по полной сыпаться Вольфсбург. Минимальное поражение от Бохума (1:0) стало для "волков" шестым кряду в чемпионате и восьмым в целом, если считать два последних тура в Лиге чемпионов! Последний раз такое случалось с ними аж 1997 году, когда тогда еще скромный коллектив впервые в истории забрался в элитный дивизион. Ужасный ужас, который вскоре может стоить должности Флориану Кофельдту. "Заводские" уже было позабыли, что такое борьба за выживание, которую они успешно вели в 2016-2018 годах, но подобными темпами доведется достать пыльный учебник по этой тематике. Единственный мяч забил Милош Пантович, четко пробивший головой мимо поправившегося (в плане здоровья, а не комплекции, разумеетсяJ) Куна Кастельса. От зоны прямого вылета команду Кофельдта разделяют всего-то четыре очка!

Интересные факты:

- Свен Ульрайх провел первый матч за Баварию в Бундеслиге с 20 июня 2020 года.

- Малик Тиллманн дебютировал за Баварию в стартовом составе в чемпионате Германии.

- Каждый из 47 голов Андре Силвы в Бундеслиге был забит из пределов штрафной площадки, в том числе семь за Лейпциг в этом сезоне.

- Полузащитник Сидни Ребигер дебютировал за РБ в Бундеслиге в 16 лет, тем самым установив новый возрастной рекорд "бычков".

- Ни один игрок в истории леверкузенского Байера не забивал больше голов в 18 турах Бундеслиги, чем Патрик Шик (17).

- Капитан берлинского Униона Кристофер Триммель провел свой 250-ый матч за клуб.

- Робин Кнохе выходил со старта во всех 52 матчах БЛ.1 за Унион с момента перехода из Вольфсбурга летом 2020 года!

- Только Бавария проиграла меньше матчей (3) в этом чемпионате, чем Унион (4).

- Фрайбург забил седьмой гол после углового в этой кампании – лучший показатель в лиге!

- Масая Окугава из Арминии впервые в карьере забил в трех матчах Бундеслиги кряду.

- Ильхас Бебу впервые отметился дублем в первом тайме в БЛ.1.

- Хоффенхайм набрал 19 очков из 21 возможного в семи последних домашних матчах!

- Саша Калайджич из Штутгарта появился на поле впервые со второго тура.

- Штутгарт выиграл только один из девяти выездных матчей в сезоне-2021/22, сыграв вничью в шести из них и проиграв четыре.

- Боруссия Дортмунд одержала больше побед над Айнтрахтом из Франкфурта (47), чем любой другой клуб.

- Кроме того, Дортмунд обыграл "орлов" на их поле впервые за восемь матчей!

- Антони Модест забил 56 голов в 121-ой игре за Кельн. Легенде "козликов" Лукасу Подольски, к примеру, потребовалось 139 игр для достижения этого показателя.

- Кельн забил уже 13-ый гол в этом сезоне БЛ.1 после кроссов – лучший показатель в лиге!

- Владимир Дарида забил за Герту в Бундеслиге впервые с последнего тура прошлого сезона.

- Бохум ни разу не проиграл матч в этом сезоне, в котором он открывал счет.

- Кроме того, рурцы проиграли всего-то два домашних матча в этом сезоне, например, не уступив дортмундской Боруссии.

Лучший гол 18 тура:

Роберт Левандовски (Бавария)



Доминик Собослаи (РБ Лейпциг)



Ли Джэ Сон (Майнц)



Ондрей Дуда (Кельн)

Лучший тренер 18 тура:

Адди Хюттер (Боруссия М, победа над Баварией на Альянц Арене)

Доменико Тедеско (РБ Лейпциг, разгром крепкого и неуступчивого Майнца Бо Свенссона – 4:1)

Урс Фишер (Унион, ничья с позиции силы с Байером)

Томас Рейс (Бохум) – победа над Вольфсбургом, позволившая скромному Бохуму вскарабкаться на 11-ое место в таблице

Лучший игрок 18 тура:

Ян Зоммер (Боруссия М) и его пять сэйвов в игре с Баварией

Маттиас Гинтер (Боруссия М) – 1 удар, заработанный угловой, с которого "жеребцы" забили победный мяч в ворота Баварии, 3 выигранных единоборства, 6 отборов мяча, 4 перехвата

Гриша Премель (Унион Берлин) – дубль в ворота Байера, 2 удара, 3 отбора, 73% точных передач

Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг) – гол+2 ассиста в игре с Майнцем

Ильхас Бебу (Хоффенхайм) – дубль, позволивший его команде совершить камбэк с Аугсбургом

Эрлинг Холанд (Боруссия Д) – активное участие во всех трех голах Боруссии, позволивших ей вырвать победу над Айнтрахтом

Команда недели:

Юмор недели:

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Бундеслига в последний месяц переименована в Карантинлигу

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Коротко о матче Айнтрахта с Боруссией