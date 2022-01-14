Германия

Football.ua рассказывает о плюсах и минусах ухода из Боруссии Д.

В ближайшие недели руководство дортмундской Боруссии встретится с представителями Эрлинга Холанда дабы обсудить будущее игрока на Сигнал Идуна Парк. "Шмели" намерены предложить норвежцу рекордную заработную плату в истории клуба, а также хотят "выкупить" из его действующего контракта сумму отступных, чтобы впоследствии выручить за форварда гораздо более серьезные деньги.

Посмотрим, как пройдут переговоры Дортмунда с Мино Райолой и игроком, а пока поразмышляем над всеми "за" и "против" удержания/продажи Холанда в столице Рура.



Боруссия Дортмунд является идеальным местом для развития игрока на данном этапе

Ставка на молодых и перспективных с момента прихода в Дортмунд Юргена Клоппа была возведена в Абсолют.

Поначалу тому способствовало плачевное финансовое положение клуба, после плодотворного рубежа веков вынужденного сводить концы с концами, но впоследствии "шмели" вполне осознанно выбрали подобный вектор развития. Можно критиковать или хвалить Боруссию за подобную селекционную политику, но если рассматривать ее глазами молодого игрока, то Сигнал Идуна Парк является настоящим Эдемом, где тебе дадут достаточно времени и возможностей играть на высоком уровне.

Мало кто мог предположить, что переходивший из Зальцбурга зимой 2020-го года Эрлинг Холанд будет показывать такие сумасшедшие цифры в новом коллективе, однако контекст этого трансфера был максимально выгоден всем сторонам с самого начала.

Норвежец получил возможность регулярно играть в Лиге чемпионов, а также в одном из сильнейших чемпионатов планеты на виду у миллионной аудитории, так что многие скептики вынуждены были признать, что голевой конвейер в Австрии был не случайностью, а действительно проявлением безграничного таланта игрока.

Эрлинг начал с места в карьер, отметившись хет-триком после выхода на замену в культовой игре с Аугсбургом на WKK-Арене (5:3), затем продолжил "дуплетами" с Кельном и Унионом, да так и не останавливается до сих пор!

В 76 матчах за дортмундский клуб Холанд записал на свой счет 76 голов, а если присовокупить к этому еще и 21 голевую передачу, то в среднем он отличается результативным действием чаще, чем играет матчей!

Кроме того, форвард не сумел отметиться голом или ассистом всего-то в 20 поединках из 76 во всех турнирах!

Словом, описывать эти феноменальные показатели смысла нет. Все и так отчетливо плавает на поверхности.

Разумеется, Боруссия является просто идеальным местом для развития футболиста. Здесь у него есть все условия для комфортного и планомерного прогресса, его обожают и боготворят болельщики, здесь он примадонна и главный актив, которого превозносят даже товарищи по команде. Есть ли смысл покидать столь благоухающее место?





Боруссия очень зависит от игры и формы норвежца

А вот для самой БД ситуация выглядит уже не так однозначно.

Выше описана проблема каждого клуба, в котором есть ярко выраженная звезда, делающая разницу. У этой медали всегда есть две стороны. Этот игрок показывает невероятную игру, добывая результат для своей команды, но в то же время она становится очень зависимой от его формы и настроения.

Если этот футболист Х выпадает из строя, то заменить его становится очень проблематичной головоломкой. Зачастую таким парням не подписывается адекватная его умениям замена, так как никто не захочет "сидеть" под основной примой, разве что, тренерский штаб найдет этому футболисту другую роль на поле. Яркие примеры, как ни странно, дортмундская Боруссия и ее "братишки" из Баварии.

Эрик Максим Чупо-Мотинг, конечно, далеко не самый ужасный форвард в мировом футболе, но важность и сила Роберта Левандовски наглядно проявилась в прошлогодних поединках против ПСЖ в четвертьфинале чемпионской лиге, когда не было того самого недостающего элемента, способного перевесить доводы в пользу соперника.

Хрестоматийной иллюстрацией этого является и двухматчевая дуэль Боруссии с Севильей в 1/8 финала ЛЧ прошлого сезона.

Холанд поучаствовал во всех 5 голах Дортмунда в том противостоянии – четыре забил сам и единожды ассистировал Мо Дауду. Страшно представить, как бы выкручивались "шмели", угоди норвежец в лазарет на том отрезке.

Показательной в этом плане является также статистика результатов клуба без его участия со второй половины сезона-2019/20 — +14=2-6. Все выглядит достаточно неплохо со стороны, но если мы уберем обязательные победы над более слабыми по уровню командами и сосредоточимся на "больших" матчах, то получим следующие цифры — +2=2-5.

Хватало всякого добра, вплоть до 1:5 от Штутгарта в родных стенах.

Боруссии необходимо заранее готовиться к потенциальному уходу сына Альф-Инге Холанда и придумывать альтернативные варианты в центре нападения. Если слухи о доступности Тимо Вернера и Карима Адейеми правдивы, то подобные операции выйдут команде лишь в плюс.

Не забываем и о наличии в клубе универсалов, вроде того же Дониелла Малена, который большую часть своей профессиональной карьеры провел в качестве как раз-таки наконечника атак, что при "живом" Эрлинге в Боруссии видится невозможной задачей, а схема с двумя форвардами, скорее, мешает им обоим.

Более разнообразная модель с гибкими ролями футболистов позволит укрепить лучшую взаимозаменяемость игроков в кризисных ситуациях.





Выручка с продажи игрока принесет Боруссии очень много пользы

Если основная часть суммы с трансфера Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед минувшим летом ушла на стабилизацию вызванного пандемией непростого экономического положения, то вот грядущий уход Холанда на этом этапе может позволить Дортмунду выйти на рынок для качественного усиления состава.

Уже известно, что по окончании текущей кампании клуб покинут Аксель Витсель, Марин Понграчич и Рейниер. Не исключены и другие переходы, например, Романа Бюрки, так что необходимо освежать ростер.

Боруссия активно ведет сразу нескольких игроков. Главными целями называются центральный защитник сенсационного Фрайбурга Нико Шлоттербек, нападающий Зальцбурга Карим Адейеми, по слухам, уже согласовавший с Дортмундом предварительное соглашение, а также Денис Закария, который летом этого года окончательно покинет Гладбах в качестве свободного агента. На днях появилась информация, что наставник "шмелей" Марко Розе также хотел бы видеть в команде дуэт из Челси – Андреаса Кристенсена и Тимо Вернера.

Вряд ли всю эту ораву удастся перевезти на Сигнал Идуна Парк за одно трансферное окно, если только… Да-да, вы правильно поняли. Вырученная за Эрлинга сумма, а также разгрузка зарплатной ведомости уходом его и нескольких других игроков (у того же Витселя также вполне солидное жалованье), позволит Дортмунду быть более конкретным и активным на футбольном "меркато".







Не до конца понятная мотивация боссов клуба

Выше мы уже написали, что руководство Боруссии намерено несколько изменить сумму отступных в контракте норвежца, чтобы выручить гораздо большие деньги в обозримом будущем.

По сути, это единственное рациональное обоснование для того, чтобы оставить Холанда в клубе.

Смотрите, Эрлинг ведь рано или поздно все равно покинет Вестфаленштадион, а его динамичный прогресс с каждым сезоном лишь ускоряет этот неизбежный процесс. Отсюда возникает вопрос – а есть ли вообще смысл оставлять его еще на один год, к чему так стремятся "Аки" Вацке и компания?

Да, в случае продажи будущим летом клуб получит меньшую прибыль, но сумма все равно будет внушительной. Не логичнее ли будет расстаться с форвардом сейчас и точечно усилить состав (см. пункт выше)?

Чтобы удержать Холанда еще на год Боруссия намерена сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба, увеличив его жалованье до рекордных 16 млн. евро!

Как вы понимаете, когда где-то прибавляется, то на другом конце все происходит с точностью до наоборот. Скорее всего, подобные телодвижения могут повлиять на подписание кого-то из необходимых игроков. Тот же Адейеми, а уж тем более Вернер или Кристенсен точно не станут довольствоваться минимальной заработной платой, так что, либо Дортмунд вынужден будет временно уйти в "-", что ему абсолютно не свойственно, либо отказаться от покупки того или иного футболиста.

Оставить Эрлинга еще на сезон/другой было бы логичным решением, если бы клуб хотел максимально качественно усилить состав, чтобы удовлетворить его амбиции и наконец-то сделать решающий шаг как минимум к победе в Бундеслиге, но вряд ли эти два условия возможны одновременно.

Ну а терять лишнее время без каких-то гарантий на одной лишь высокой зарплате вряд ли прельщает самого игрока.







"За" и "против" его трансфера здесь и сейчас необходимо рассматривать в плоскости нового клуба, в который Эрлинг хотел бы перейти

Основным претендентом на Холанда уже давно является мадридский Реал. Норвежец и сам не скрывает, что ему нравится идея переезда на Сантьяго Барнабеу, но есть несколько нюансов.

Первый заключается в наличии в составе "сливочных" Карима Бензема. После ухода Криштиану Роналду француз обрел второе дыхание, с каждым годом демонстрируя все более и более весомое влияние на результаты королевского клуба, а 34 года еще не самый критический возраст для нападающего. Как минимум два/три сезона на самом высоком уровне у Карима еще есть, так что приезд Эрлинга Холанда вынудит Карло Анчелотти либо посадить легенду мадридцев на скамейку запасных, либо отправить туда новоприбывшую звезду, либо использовать схему с 2 нападающими, что Реалу не очень-то и свойственно. Да и Бензема навряд ли захочет вновь уйти в тень могучего и статусного конкурента, из которой пару лет назад ему едва удалось выбраться!

Второй нюанс – с огромной долей вероятности летом этого года в столицу Испании пожалует Килиан Мбаппе, которого уже давно хочет видеть в клубе Флорентино Перес. Сам игрок также с детства за Реал и вот это вот все. Кроме того, вопреки опасениям Мбаппе блестяще сыгрался с Бензема в сборной Франции, что также добавляет позитивный контекст этому трансферу.

Причем тут Холанд? Норвежец чем-то напоминает Роналду – он всегда заряжен на успех и заряжает этим партнеров, его мотивируют успехи конкурентов, которые делают его еще сильнее и яростнее. Вспомните его высказывание после дубля в ворота Севильи в прошлой Лиге чемпионов, когда Эрлинг рассказывал в послематчевом интервью о том, что хет-трик Мбаппе на Камп Ноу днем ранее заставил его выложиться по полной дабы не ударить в грязь лицом.

Не исключено, что на наших глазах рождается новое космическое противостояние, которое может стать сиквелом битвы Криштиану и Месси. Посему переход в один и тот же клуб в этой истории выглядит очевидно лишним элементом. Вряд ли Холанд или Мбаппе захотят отдать роль первой скрипки в команде друг другу, так что это потенциально может навредить эго обоих игроков.

Хорошо, но тогда какие еще остаются варианты? Самый очевидный из них – Барселона. Во-первых, это было бы чертовски символично, если Мбаппе и впрямь в скором времени окажется в Мадриде. Во-вторых – переход звезды подобного масштаба позволит каталонцам улучшить свой имидж и показать, что даже в подобном положении клуб по-прежнему находится в мировой элите и может позволить себе переманить одного из самых талантливых футболистов мира. О спортивной пользе и говорить нечего, тут все очевидно.

Но вы же понимаете, что плачевное финансовое положение "сине-гранатовых" практически гарантированно блокирует этот переход.

Отъезд в ПСЖ? Опять же возвращаемся к роли примадонны. Играть бок о бок с Лео Месси, Неймаром и компанией – дело крутое, но может ударить по эго юной звезды.

Самым очевидным вариантом видится Манчестер Сити. После калейдоскопа травм и ухода Серхио Агуэро, а также неспособности Габи Жезуса быть главным и основным наконечником атак "горожан", клуб жизненно нуждается в забивном форварде. Эксперименты с фальшивыми "девятками" и "опорниками" – это здорово, вот только лучше бы футболисты исполняли привычные для себя функции и находились на своих местах, а в игре Сити было бы больше баланса.

Еще один вопрос – подойдет ли Холанд Гвардиоле и впишется ли он в его видение и философию. "Пеп" частенько по ходу тренерской карьеры бил горшки с нападающими своих команд. В Барселоне таковыми стали Самюэль Это'о и Златан Ибрагимович, в Баварии – Марио Гомес и его тезка Манджукич. Даже Роберт Левандовски в одном из интервью признавался, что Гвардиола поначалу ревностно хотел, чтобы поляк больше смещался на фланг атаки, что вызывало у последнего отторжение. Памятуем и о продолжающемся интересе английского гранда к Харри Кейну.

В Баварию Эрлинг вряд ли перейдет из-за уважения к клубу и полюбившим его болельщикам, да и зачем он там прямо сейчас при наличии Левандовски?

Словом, круг покупателей сужается до минимума.

Важным фактором для будущего клуба игрока является то, что норвежец довольно редко травмируется и как правило не выпадает на длительный срок. Он заметно прокачивает себя работой с персональными тренерами, может одинаково эффективно пробить с обеих ног. Заметно улучшил он и игру головой. Так что подобная универсальность будет будущим работодателям только на руку.





А вы как считаете? Стоит ли норвежцу покинуть Боруссию Дортмунд этим летом. И если стоит, то куда ему необходимо отправиться?