Германия

Завершился ряд матчей очередного тура чемпионата Германии.

Завершился ряд матчей девятнадцатого тура немецкой Бундеслиги.

Так, Бавария в гостях не испытала проблем с Кельном. Хет-трик на свой счет записал Роберт Левандовски, а еще одним мячом в ворота Швэбе отличился Толиссо в середине первого тайма.

Кельн - Бавария 0:4

Голы: Левандовски, 9, 63, 74, Толиссо, 25

Кельн: Швэбе — Хектор, Хюберс, Килиан, Шмитц (Эхизибуэ, 80) — Озджан, Шауб (Тильманн, 57), Дуда (Любичич, 58), Кайнц — Модест (Андерсон, 73), Ут (Шиндлер, 73)

Бавария: Нойер — Забитцер (Ричардс, 75), Зюле, Павар, Киммих — Толиссо (Куасси, 75), Рока (Ваннер, 84), Мусиала (Сане, 60), Мюллер (Тилманн, 84), Гнабри — Левандовски

Предупреждения: Килиан.

В параллельном поединке Лейпциг не испытал проблем со Штутгартом, отправив по голу в каждом из таймов в ворота хозяев поля.

Штутгарт - РБ Лейпциг 0:2

Голы: Андре Силва, 11 (пен.), Нкунку, 70

Штутгарт: Мюллер — Ито, Антон, Мавропанос (Ахамада, 81) — Нарти, Тибиди (Климович, 76), Кулибали (Массимо, 75), Мангаля, Эндо, Фюрих (Эглофф, 82) — Калайджич

РБ Лейпциг: Гулачи — Гвардиол, Орбан, Симакан — Анхелиньо, Поульсен (Хенрикс, 65), Нкунку (Новоа, 77), Кампль (Ольмо, 88), Адамс, Клостерманн — Андре Силва

Предупреждения: Кулибали, Тибиди, Поульсен, Калайджич.

Унион - Хоффенхайм 2:1

Голы: Фогльзаммер, 22, Премель, 73 — Баумгартль, 16 (авт.)

Унион: Люте — Хайнц (Йеккель, 79), Кнохе, Баумгартль — Очипка, Премель, Хедира, Озтуналы (Беккер, 65), Триммель — Фогльзаммер (Харагути, 79), Крузе (Беренс, 89)

Хоффенхайм: Бауманн — Ричардс, Фогт, Пош (Руди, 89) — Раум, Гайгер (Штиллер, 89), Баумгартнер, Крамарич, Акпогума (Рюттер, 59) — Даббур (Ларсен, 72), Бебу

Предупреждения: Акпогума, Дабур, Гайгер.

Майнц - Бохум 1:0

Гол: Сен-Жюст, 48

Майнц: Центнер — Ниакате, Белль, Сен-Жюст — Аарон Мартин (Лукоки, 90+5), Ли Чжэ Сон (Штегер, 80), Штах, Баррейро, Видмер — Буркардт (Небель, 81), Онисиво (Буэтиос, 90+5)

Бохум: Риманн — Стафилидис, Ляйтш, Белла-Кочап, Гамбоа — Пантович (Блум, 61), Лосилла, Левен (Локадия, 80) — Антви-Аджей (Бокхорн, 80), Польтер, Асано (Реджбечай, 62)

Предупреждения: Штах, Белла-Кочап, Гамбоа, Штегер, Небель, Реджбенчай.

Вольфсбруг — Герта 0:0

Вольфсбург: Кастельс — Брукс, Борнаув, Лакруа — Руссийон, Штеффен (Вранкс, 63), Вальдшмидт (Лукебакио, 63), Герхардт (Нмеча, 79), Арнольд, Баку — Вегорст

Герта: Шволов — Миттельштедт, Торунарига, Штарк, Клюнтер — Эккеленкамп (Бойата, 87), Аскасибар (Тузар, 90+3), Дарида, Рихтер — Маолида (Зельке, 78), Бельфодиль

Предупреждения: Штеффен, Клюнтер.