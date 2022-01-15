Германия

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Бавария в рамках поединка девятнадцатого тура чемпионата Германии отправилась в гости к Кельну и добилась разгромной победы.

Мюнхенцы отправили в ворота соперника четыре безответных мяча — по два в каждом из таймов.

Обзор матча:

Кельн - Бавария 0:4

Голы: Левандовски, 9, 63, 74, Толиссо, 25

Кельн: Швэбе — Хектор, Хюберс, Килиан, Шмитц (Эхизибуэ, 80) — Озджан, Шауб (Тильманн, 57), Дуда (Любичич, 58), Кайнц — Модест (Андерсон, 73), Ут (Шиндлер, 73)

Бавария: Нойер — Забитцер (Ричардс, 75), Зюле, Павар, Киммих — Толиссо (Куасси, 75), Рока (Ваннер, 84), Мусиала (Сане, 60), Мюллер (Тилманн, 84), Гнабри — Левандовски

Предупреждения: Килиан.