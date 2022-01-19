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Бохум — Майнц, twitter.com/VfLBochum1848eV
19 января 2022, 10:51
В противостоянии двух представителей немецкой Бундеслиги на стадии 1/8 финала Кубка Германии сильнее оказался Бохум, который на своем поле сумел обыграть находящийся на соседней с ним позиции в турнирной таблице национального первенства Майнц.
Обзор матча:
Бохум — Майнц 3:1
Голы: Пантович, 56 (пен.), 59, Левен, 80 — Онисиво, 36.
Бохум: Риманн — Гамбоа, Белла-Котчап, Ляйтш, Соарес — Лосилья, Остерхаге (Левен, 73), Рексбейчай (Машович, 88) — Пантович, Локадия (Польтер, 73), Хольтманн (Асано, 84).
Майнц: Центнер — Белль (Небель, 71), Хак, Ниахате — Видмер, Баррейро (Буркардт, 63), Штах (Папела, 81), Ли (Боэтьюс, 63), Лукоки (Кариколь, 71) — Штогер, Онисиво.
Предупреждения: Ли, Баррейро, Белль, Штах.