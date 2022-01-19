Германия

Кубок Германии принес неожиданные результаты уже на стадии 1/8 финала.

Завершился ряд матчей 1/8 финала Кубка Германии.

Так, представитель второй Бундеслиги Гамбург в серии пенальти оказался сильнее Кельна. Основное время матча закончилось сухой ничьей, а в дополнительное время Глатцель мог принести победу Гамбургу, но Кельн смог спасти надежду на проход дальше благодаря пенальти на второй добавленной минуте, который реализовал Модест.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались именно "динозавры".

Кельн — Гамбург 1:1 (3:4 по пен.)

Голы: Модест, 120+2 (пен.) — Глатцель, 92

Еще более неожиданный результат оказался в паре Санкт-Паули — Боруссия Дортмунд. "Шмели" вышли на матч основным составом, но не сумели переиграть лидера второй Бундеслиги, пропустив два мяча еще в первом тайме.

Во второй половине встречи Холан с пенальти смог сократить отставание, но на большее дортмундцев не хватило. Таким образом, в финале Кубка Германии гарантировано не будет ни Баварии, ни Боруссии Д.

Санкт-Паули — Боруссия Д 2:1

Голы: Аменьидо, 4, Витсель, 40 — Холанд, 58 (пен.)

В паре представителей низших дивизионов Германии середняк Третьей лиги не сумел ничего противопоставить Карлсруэ. Единственный гол на свой счет записал Ванитцек с пенальти.

Мюнхен 1860 — Карлсруэ 0:1

Гол: Ванитцек, 69 (пен.)

Соседи по турнирной таблице Бундеслиги Бохум и Майнц в основное время сумели выявить сильнейшего, благодаря дублю Пантовича. Еще один гол на свой счет записал Левен, а Майнц смог ответить лишь однажды, в середине первого тайма усилиями Онисиво.

Бохум — Майнц 3:1

Голы: Пантович, 56 (пен.), 59, Левен, 80 — Онисиво, 36.