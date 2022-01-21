Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках 23 тура немецкой Бундеслиги Айнтрах дома уступил Арминии со счетом 0:2.

Оба гола были забиты уже в первом тайме. На пятой минуте счет открыл Виммер точным ударом в правый нижний угол.

Спустя 22 минут Виммер стал автором голевой передаче. Патрик отдал мяч на Шопфа, который оказался один в штрафной и пробил точно в правый угол.

Арминия благодаря победе выбралась из зоны вылета и имеет 21 пункт в активе. Айнтрахт занимает восьмое место с 28 очками.

Айнтрахт Ф — Арминия 0:2

Голы: Виммер, 5, Шопф, 27

Айнтрахт – Трапп, Чендлер (Ахе, 74), Хинтереггер (Хасебе, 46), Ндика, Тута, Костич, Роде (Пасиенсия, 61), Соу, Камада (Хрустич, 87), Линдстрем, Борре.

Арминия – Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Андраде, Виммер (Кастро, 72), Шопф, Окугава (Хак, 83), Василиадис (Кунце, 61), Зерра (Клос, 61), Крюгер (Барретт-Лаурсен, 83).

Предупреждения: Роде (51), Андраде (73), Хасебе (80), Костич (90), Пасиенсия (90), Нильссон (90).