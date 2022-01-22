Германия

Терпения мюнхенского клуба на долго точно не хватит.

Контракт центрального защитника мюнхенской Баварии Никласа Зюле с его нынешним клубом завершается уже следующим летом, поэтому действующие чемпионы Германии пытаются прийти к общей со своим игроком позиции относительно продления контракта.

Как сообщает испанский ресурс AS, первый раунд переговоров провалился, так как немецкий исполнитель запросил повышение заработной платы в размере, превышающем ожидания Баварии.

Согласно обновленной информации, у "Красной машины" уже есть вариант для замены Никласа, в случае окончательно отказа последнего — спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич связался со скандально известным агентом Миной Райолой, предложив тому договориться с туринским Ювентусом об обмене его клиента Маттейса де Лигта на Зюле в конце текущего сезона.

Бавария также установила дедлайн для переговоров на середину февраля, после чего, если немецкий защитник не подпишет обновленный контракт, то клуб больше не будет заинтересован в его кандидатуре.

Альтернативными вариантами замены для Зюле являются Маттиас Гинтер из менхенгладбахской Боруссии и Антонио Рюдигер из лондонского Челси, контракты которых также завершаются следующим летом.