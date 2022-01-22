Завершился поединок чемпионата Германии.
Бохум - Кельн, Getty Images
22 января 2022, 21:55
В рамках 20 тура немецкой Бундеслиги Бохум дома сыграл вничью с Кельном (2:2).
Хозяева забили на 25 минуте усилиями Хольманна. Но гости на 36 отыгрались благодаря голу Хуберса, а под занавес первого тайма отметился Модест. На 70 минуте ничью Бохуму точным ударом принес Асано.
Бохум — Кельн 2:2
Голы: Хольманн, 25, Асано, 70 — Хуберс, 36, Модест, 45
Бохум – Риманн, Стафилидис (Гамбоа, 65), Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Остерхаге, 82), Левен, Локадия (Польтер, 56), Пантович (Асано, 65), Хольманн (Антви-Аджей, 82).
Кельн – Швэбе, Шмитц (Эхизибуэ, 80), Килиан, Хуберс, Хектор, Кайнц (Шиндлер, 80), Шауб (Тильманн, 61), Озджан, Любичич (Ут, 65), Дуда (Хорн, 61), Модест.
Предупреждения: Хектор (60), Хорн (85), Ут (90).