Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.
РБ Лейпциг — Вольфсбург, Getty Images
24 января 2022, 11:15
РБ Лейпциг продолжает постепенно восстанавливать утраченные позиции, а в двадцатом туре немецкой Бундеслиги команда Доменико Тедеско сумела на своем поле одержать победу над Вольфсбургом — третью подряд в чемпионате в 2022 году.
Обзор матча:
РБ Лейпциг — Вольфсбург 2:0
Голы: Орбан, 76, Гвардиол, 84
РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрихс (Клостерманн, 56), Орбан, Гвардиол, Симакан (Мукиеле, 74), Анхелиньо, Кампль, Лаймер (Адамс, 55), Нкунку (Поульсен, 81), Андре Силва, Новоа (Ольмо, 55).
Вольфсбург: Кастельс, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Баку, Арнольд, Герхардт (Нмеча, 79), Вранкс (Лукебакио, 79), Вегорст, Вальдшмидт (Филипп, 46).
Предупреждения: Симакан (33), Хенрихс (37), Лакруа (59), Кампль (67), Ольмо (73), Адамс (82).