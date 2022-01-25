Центрбек присоединился к берлинскому клубу.
Марк-Оливер Кемпф, Getty Images
25 января 2022, 15:35
Защитник Штутгарта Марк-Оливер Кемпф перешел в Герту, сообщает официальный сайт берлинского клуба.
Немецкий центрбек поставил подпись под контрактом с Гертой до июня 2026 года. Детали сделки между клубами остаются неизвестными.
Кемпф выступал в составе Штутгарта с 2018 года, перейдя из Фрайбурга. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 14 поединков в футболке "швабов", отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что Герта отправила нападающего Кшиштофа Пьонтека в аренду в Фиорентину.