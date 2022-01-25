Германия

Центрбек присоединился к берлинскому клубу.

Защитник Штутгарта Марк-Оливер Кемпф перешел в Герту, сообщает официальный сайт берлинского клуба.

Немецкий центрбек поставил подпись под контрактом с Гертой до июня 2026 года. Детали сделки между клубами остаются неизвестными.

Кемпф выступал в составе Штутгарта с 2018 года, перейдя из Фрайбурга. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 14 поединков в футболке "швабов", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Герта отправила нападающего Кшиштофа Пьонтека в аренду в Фиорентину.