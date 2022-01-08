Италия

Вот и замена для намеревающегося уйти из клуба Влаховича.

Поскольку итальянская Фиорентина была фактически поставлена перед фактом грядущего ухода из клуба сербского нападающего Душана Влаховича, то руководство "лилий" бросило все ресурсы на поиски должной замены талантливому футболисту.

Подходящий вариант нашелся в берлинской Герте, которая любезно согласилась отдать в аренду с правом последующего выкупа польского нападающего Кшиштофа Пьонтека, который в текущем сезоне появлялся на поле в 10 поединках (358 минут), забив при этом лишь один гол и еще один раз отдав голевую передачу.

Для итальянской Серии А поляк не является незнакомым футболистом, так как уже успел провести в составе Дженоа и Милана 62 матча, забив 35 голов, после чего неудачно отправился покорять Германию.

В Фиорентине Пьонтек будет выступать под 19 номером, а его презентация запланирована на 8 января, 15:30 по киевскому времени.