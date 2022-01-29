Берлинский клуб представил очередного новичка.
Ли Донг-Джун, twitter.com/HerthaBSC_EN
29 января 2022, 21:58
Нападающий Ульсан Хюндай Ли Донг-Джун перешел в Герту, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Южнокорейский вингер подписал контракт с берлинцами до июня 2025 года. Детали сделки между клубами остаются неизвестными.
В минувшем году 24-летний игрок провел 37 матчей и забил 12 голов.
В активе Ли имеется три поединка в футболке сборной Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что Герта подписала защитника Марка-Оливера Кемпфа.