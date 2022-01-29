Германия

Берлинский клуб представил очередного новичка.

Нападающий Ульсан Хюндай Ли Донг-Джун перешел в Герту, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Южнокорейский вингер подписал контракт с берлинцами до июня 2025 года. Детали сделки между клубами остаются неизвестными.

В минувшем году 24-летний игрок провел 37 матчей и забил 12 голов.

В активе Ли имеется три поединка в футболке сборной Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Герта подписала защитника Марка-Оливера Кемпфа.