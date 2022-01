Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Денис Закария вскоре пройдет медосмотр и подпишет контракт с туринском Ювентусом.

Швейцарец уже находится в пути в Турин, для завершения сделки.

Juventus new signing Denis Zakaria on his way for medical tests and contract signing. Deal set to be announced today for €5m plus €3m add ons to Gladbach. ⚪️⚫️ #Juventus



Contract until June 2026 and done deal. Exclusive pic here 📸⤵️ pic.twitter.com/A5sYm3AcbE