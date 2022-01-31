Хавбек станет еще одним подписанием "старой синьоры".
денис закария, getty images
31 января 2022, 11:02
Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Денис Закария вскоре пройдет медосмотр и подпишет контракт с туринском Ювентусом.
Швейцарец уже находится в пути в Турин, для завершения сделки.
Ожидается, что Ювентус заплатит за хавбека пять миллионов евро, а также три миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что туринцы согласовали трансфер защитника Фрозиноне.