Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Денис Закария вскоре пройдет медосмотр и подпишет контракт с туринском Ювентусом.

Швейцарец уже находится в пути в Турин, для завершения сделки.

Ожидается, что Ювентус заплатит за хавбека пять миллионов евро, а также три миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что туринцы согласовали трансфер защитника Фрозиноне. 