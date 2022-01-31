Италия

Хавбек станет еще одним подписанием "старой синьоры".

Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Денис Закария вскоре пройдет медосмотр и подпишет контракт с туринском Ювентусом.

Швейцарец уже находится в пути в Турин, для завершения сделки.

Juventus new signing Denis Zakaria on his way for medical tests and contract signing. Deal set to be announced today for €5m plus €3m add ons to Gladbach. ⚪️⚫️ #Juventus



Contract until June 2026 and done deal. Exclusive pic here 📸⤵️ pic.twitter.com/A5sYm3AcbE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022

Ожидается, что Ювентус заплатит за хавбека пять миллионов евро, а также три миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что туринцы согласовали трансфер защитника Фрозиноне.